Spedizioni smartphone in crescita, sostenute da 5G e iPhone

Le vendite nel mercato degli smartphone sono in crescita e lo dimostrano le spedizioni in aumento del quarto trimestre, indicando una inversione di tendenza rispetto al calo generale registrato nel 2023.

È quanto rivelano gli ultimi dati di IDC evidenziando performance degli iPhone migliori rispetto a qualsiasi altro dispositivo e l’adozione della tecnologia 5G, quest’ultimo un elemento che sembra trainare ulteriormente le vendite.

Per le spedizioni degli smartphone a livello globale, nel quarto trimestre è previsto un balzo del 7,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente, nel 2023 le spedizioni di smartphone sono previste in declino del 3,5%, con 1,16 miliardi di dispositivi, una previsione migliore rispetto alla diminuzione del 4,7% immaginata lo scorso anno. IDC prevede che la ripresa del mercato continuerà nel 2024 con una crescita del 3,4%.

Secondo quanto riferisce Nabila Popal – research director Mobility and Consumer Device Trackers di IDC – Apple è stata la più resiliente durante questa macro-crisi, con gli utenti più propensi all’acquisto di dispositivi premium, e i dispositivi Android hanno avuto un ruolo rilevante nel segmento di mercato di bassa gamma, con la maggior parte del volume di questi ultimi dispositivi che si segnala in mercati emergenti e in Cina, le aree geografiche più colpite durante la crisi.

Aumentato il prezzo medio dei telefoni ma previsto calo

Per il 2023 il prezzo medio di uno smartphone è previsto in aumento del 5,5% a 438$. L’aumento è parte di un trend, con i prezzi cresciuti per quattro anni consecutivi, principalmente perché un po’ su tutti i mercati si vendono di più telefoni premium. Il costo medio è previsto in calo nei prossimi anni e potrebbe arrivare a 396$ per il 2027, un prezzo medio ad ogni modo più alto rispetto a quanto in precedenza previsto.

Esaminando la tipologia degli smartphone più venduti quest’anno, gli iPhone sembrano andare meglio di altri, nonostante le difficili condizioni dei mercati, con una leggera crescita dello 0,6%, arrivando quest’anno al market share maggiore di sempre, con il 19,6%. Per i dispositivi Android si registra un declino del 4,4%. A lungo termine, i dispositivi Android cresceranno di più velocemente dei dispositivi iOS, e IDC prevede per loro l’81,3% di quota di mercato alla fine del periodo di riferimento.

La ripresa nel mercato tech sta avvenendo a velocità diverse nelle varie aree geografiche, e sembra più evidente in Cina, dove le persone comprano più gadget e sembrano essere entusiaste dal ritorno alla ribalta di Huawei, elemento che nel complesso e a lungo termine dovrebbe aiutare il mercato Android. Un dispositivo top di gamma come il Mate 60 Pro (1200$) si è rivelato un successo in Cina, con 1,6 milioni di unità vendute nelle prime sei settimane dal lancio a fine agosto.

Crescita del mercato 5G

Benché le vendite di smartphone quest’anno siano state nel complesso poco impressionanti, IDC fa notare che il 5G è un elemento trainante; man mano che questa tecnologia diventa più comune nei paesi sviluppati, la crescita di questi dispositivi è indicata come un fattore che aiuterà in modo rilevante il settore il prossimo anno e negli anni a seguire.

Le spedizioni globali di smartphone 5G sono previste in aumento dell’11% per il 2023, e del 20% nel 2024. La percentuale di smartphone 5G sul mercato è prevista in aumento, e dovrebbe passare dal 61% del 2023, all’83% del 2027.

