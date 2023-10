Con Starlink Direct to Cell Elon Musk collega satelliti e smartphone

L’introduzione di SOS Emergenze via satellite di Apple ha aperto le danze: lo scorso anno SpaceX ha annunciato la collaborazione con T-Mobile in USA per offrire un servizio simile, ora invece arriva il sito web Starlink Direct to Cell che dà un nome ufficiale al servizio che mette in comunicazione diretta satelliti Starlink e smartphone.

Il servizio promette “Accesso senza soluzione di continuità a messaggi, voce e dati per telefoni LTE in tutto il mondo». In ogni caso per il pacchetto completo bisogna pazientare un po’ perché nel 2024 è previsto l’arrivo dei messaggi di testo, mentre per chiamate vocali e accesso a Internet e dati bisogna aspettare il 2025.

Non solo smartphone: dai satelliti Starlink ai dipsositivi IoT

Sempre nel 2025 la tabella di marcia di SpaceX e Starlink prevede l’impiego delle comunicazioni satellitari anche per dispositivi connessi e Internet of Things (IoT).

Non serviranno smartphone con hardware progettato ad hoc e nemmeno accessori esterni: le comunicazioni dirette tra satellite e smartphone saranno possibili con dispositivi standard LTE: questo vale anche per i dispositivi IoT.

Non solo: Starlink Direct to Cell funziona già con gli smartphone LTE esistenti ovunque l’utente abbia una visuale libera del cielo. Non sono richieste modifiche al firmware e nemmeno app dedicate.

Satelliti Starlink come una torre cellulare nello spazio

Per le società di Elon Musk è come avere una torre cellulare nello spazio. I satelliti in grado di offrire questa funzionalità sono dotati di un avanzato modem eNodeB, in sostanza fungono da stazione base ricetrasmittente. Anche per questa ragione l’integrazione di rete è simile a quella che gli operatori tradizionali impiegano con un partner per il roaming.

Economie di scala e integrazione sono uno dei punti forti delle società guidate da Elon Musk. La costellazione Starlink potrà offrire funzioni Direct to Cell con il lancio su larga scala di satelliti, prima con Falcon 9 e poi anche con il più grande razzo riutilizzabile Starship di SpaceX.

Per il lancio sul mercato SpaceX deve però ottenere prima l’approvazione della Federal Communications Commission per l’impiego delle frequenze radio necessarie.

Una curiosità: anche i gatti adorano parabole e antenne Starlink. Tutti gli articoli che parlano di Elon Musk sono disponibili da questa pagina. Invece per scoprire come funziona SOS Emergenze via Satellite di iPhone 14 e iPhone 15 rimandiamo a questo articolo di macitynet.