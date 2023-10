Telly spiega perché il suo televisore è migliore e costa zero

Nel 2013 Ilya Pozin ha creato lo streaming gratuito Pluto con pubblicità perché aveva già pensato che prima o poi le persone si sarebbero stufate di dover pagare abbonamenti in eterno: in una intervista a The Verge Pozin spiega che con il suo nuovo televisore Telly si prepara a rivoluzionare tutto di nuovo costruendo quello che lui definisce il TV migliore di sempre, per poi distribuirlo gratis agli utenti.

Il patto chiaro e tondo fin dall’inizio è che accettando gratis il televisore Telly 4K da 55” l’utente visualizza costantemente pubblicità mostrata sullo schermo secondario, lungo e sottile posizionato proprio sotto il display principale.

È anche chiaro fin da subito che dati di visione, preferenze e gusti dell’utente sono impiegati per personalizzare gli annunci. Oltre allo schermo per gli spot, il TV Telly integra una webcam per le videochiamate e una soundbar. Sono inclusi l’assistente vocale Hey Telly e anche videogiochi.

Il televisore Telly è così smart che si paga da solo

In pratica la pubblicità paga il televisore e Telly può riprenderselo se l’utente non lo utilizza o viola i termini di contratto. L’idea del televisore gratis è maturata lavorando a stretto contatto con diversi costruttori di TV per realizzare l’app Pluto per varie piattaforme. A suo dire i costruttori di TV guadagnano poco o nulla dall’hardware ma solo dai servizi e dalle app installate.

Per questa ragione i costruttori cercherebbero di risparmiare ovunque possibile per limare al ribasso il prezzo di vendita. Secondo Pozin gli utenti scelgono il TV sempre quasi esclusivamente in base al prezzo, ma anche i TV acquistati raccolgono dati e preferenze per scopi pubblicitari, solo che gli utenti ne sono poco o nulla informati.

Il TV gratis sta per arrivare

A distanza di anni l’idea di Pluto per lo streaming gratuito sostenuto da pubblicità è stata adottata da tutti i grandi di Hollywood per le rispettive piattaforme com piani ad hoc (Netflix e Disney). Al momento il televisore gratis Telly è in fase di prova presso i beta tester in USA: non rimane che attendere per verificare se anche il nuvo piano di Ilya Pozin avrà successo e sarà esportato in altri paesi.

I primi TV gratis agli utenti sono indicati in arrivo entro il 2023, con una espansione della disponibilità nel 2024 ma per il momento sempre e solo in USA. Per ulteriori dettagli su specifiche e funzioni del TV Telly rimandiamo a questo articolo.

