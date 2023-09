Steam compie 20 anni e sconta i suoi giochi fino al 90%, tranne uno

Quando si tratta di giochi per console, Microsoft, Sony e Nintendo sono i veri e propri titani protagonisti della scena: per i giocatori su PC, tuttavia, Valve regna sovrana. La sua piattaforma di distribuzione, Steam, potrebbe non essere l’unico competitor, ma è sicuramente tra i più grandi, antichi e iconici. Oggi è il 20º anniversario di Steam, ma il regalo lo avranno gli utenti.

Valve festeggia i primi 20 anni di Steam tagliando i prezzi dei suoi giochi, quelli auto prodotti, offrendo la maggior parte del suo catalogo con uno sconto del 90%, ad eccezione di Half-Life: Alyx. La pagina di vendita della promozione funge anche da riepilogo degli ultimi due decenni di Steam.

A prescindere dagli sconti si tratta di una interessante lettura che offre agli utenti la possibilità di acquistare i “Top Games” degli anni chiave della storia della piattaforma, con la possibilità di acquistare – ad esempio – il gioco originale di Portal per soli 97 centesimi di euro.

La pagina risulta divertente anche perché gli utenti che presenti al lancio di Steam potrebbero ricordare i suoi primi giorni come un periodo di frustrazione. Valve ha sviluppato la piattaforma come un modo per fornire facilmente aggiornamenti ai suoi giochi e combattere il cheating nel multiplayer online, ma molti lo hanno considerato una forza antagonista e un primo tentativo di imporre un DRM restrittivo ai giocatori.

La distribuzione digitale, come ricorda Engadget, era ancora agli albori nel 2003 e la maggior parte dei giocatori su PC acquistava i titoli in negozio, installandoli manualmente da un CD o DVD. Successivamente, quando Valve ha rilasciato Half-Life 2, i giocatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che il gioco richiedeva Steam e una connessione internet per avviare l’esperienza in giocatore singolo. Era una cosa impensabile all’epoca e la gente lo odiava.

Tuttavia, come dimostra la storia più recente, gli utenti si sono abituati. Non solo, oggi la piattaforma di Valve rappresenta la normalità quando si tratta di diffusione dei videogiochi. Del resto, tutti i competitor distribuiscono la maggior parte dei giochi per PC in questo modo. Gli sviluppatori Indie, poi, difficilmente conoscono altri canali per la vendita.

Oggi, Steam è un nome familiare nella comunità dei giocatori, e a ragione. Per l’occasione, Valve ha persino riportato il colore verde scuro originale della piattaforma per dare all’anniversario un piacevole tocco retrò.

La stragrande maggioranza dei titoli disponibili su Steam è per PC ma consigliamo anche agli utenti Apple di dare un’occhiata agli sconti in corso: alcuni videogiochi sono infatti disponibili anche in versione Mac a prezzo fortemente scontato.

