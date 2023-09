Con iOS 17 arrivano oltre 20 nuove suonerie per iPhone

Oltre una ventina di nuove suonerie saranno disponibili per tutti gli utenti che aggiorneranno gli iPhone a iOS 17. Le nuove suonerie sono presenti nella release candidate di iOS 17, ossia la versione del sistema operativo che, se non saranno individuati problemi, è identica a quella finale che sarà rilasciata ufficialmente per tutti il 18 settembre.

Andando su Impostazioni > Suoni e feedback aptico e selezionando “Suoneria”, appaiono 24 nuove suonerie. Alcune di queste permettono di riprodurre musiche/suoni in un loop senza interruzioni; con altre, invece, c’è una breve interruzione per poi cominciare da capo. Da notare che Apple non ha rimosso le precedenti suonerie, che risultano così ancora presenti nella sezione “Classiche” e che vanno ad aggiungersi al catalogo tra cui l’utente può scegliere.

In passato Apple ha offerto nuove suonerie con il lancio di iPhone X nel 2017, e questa è la prima volta che Apple propone nuove suonerie da iOS 7 nel 2013. La disponibilità delle nuove suonerie vale per tutti i modelli di iPhone compatibili con iOS 17, e non solo con i nuovissimi modelli iPhone 15, iPhone 15 Plus e quelli top iPhone 15 Pro e iPhone 15 pro Max.

A proposito di suonerie, sugli iPhone 15 Pro è presente il nuovo tasto Azione che sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: è possibile scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, se attivare Memo vocali, le modalità Full immersion, Traduci e accedere alle funzioni per l’accessibilità come Lente d’ingrandimento, oppure usare Comandi Rapidi per altre opzioni ancora.

Le versioni definitive di iOS 17 e iPadOS 17 saranno disponibili per tutti a partire da lunedì 18 settembre. iOS 17 è compatibile con iPhone XR e modelli successivi, mentre per iPadOS 17 è necessario un iPad con chip A10 Bionic o più recente.

Per tutte le novità di iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.