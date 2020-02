Stephen King abbandona Facebook: troppe fake news

“Sto abbandonando Facebook”. Lo scrittore leggendario Stephen King ha deciso di dare l’addio al Social Network. Stanco della disinformazione e delle fake news, con un tweet ha informato i suoi follower della decisione presa: lasciare Facebook.

Una protesta che è legata alla gestione da parte di Facebook delle fake news, alla presenza di disinformazione politica, ma anche alle scarse garanzie in merito alla privacy degli utenti. Stephen King ha spiegato le motivazione che lo spingono a lasciare Facebook con un breve tweet comparso il 1° febbraio 2020 sul social.

“Sto per lasciare Facebook – ha scritto su Twitter -. Non mi sento a mio agio con il flusso di informazioni false consentite per gli annunci delle campagne politiche. Non sono fiducioso nella sua capacità di proteggere la privacy dei suoi utenti. Puoi seguirmi su Twitter, se vuoi”.

L’account di Stephen King è stato quindi chiuso dall’autore. Il profilo dello scrittore aveva oltre 5,6 milioni di follower, che sono stati invitati a scegliere Twitter al posto di Facebook per seguirlo. Su Twitter, infatti, lo scrittore manterrà il proprio profilo.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020