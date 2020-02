Nella beta di macOS 10.15.4 potete limitare le comunicazioni di un minore anche su Mac

Nella beta 1 di macOS 10.15.4 ieri distribuita agli sviluppatori, Apple ha attivato una nuova sezione nella sezione “Tempo di Utilizzo” nelle Preferenze di Sistema: l’opzione “Comunicazioni”. Come accade all’opzione “Limitazioni comunicazione” già presente in iOS 13 per iPhone e iPad, questa opzione permette di ai genitori di controllare i limiti di comunicazione e determinare con quali contatti può interloquire il proprio figlio.

L’opzione in questione controlla con chi possono comunicare i propri figli durante tutto il giorno e le pause di utilizzo. Questi limiti si applicano ai contatti di Telefono, FaceTime, Messaggi e iCloud. È sempre consentita la comunicazione con i numeri di emergenza noti identificati dal proprio operatore telefonico. Per poter sfruttare questa funzione, è necessario aver abilitato i contatti di iCloud.

Per tutte le opzioni disponibili su Mac, iPhone e iPad per la protezione dei minori vi rimandiamo a questa nostra guida.

