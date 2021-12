Sterilizzatore UV con ricarica wireless in sconto a 21,90 euro

Ecco un due-in-uno che farà la felicità degli ipocondriaci e dei maniaci dell’igiene innamorati della tecnologia: una scatola che sterilizza gli oggetti e che funge anche da piastra per la ricarica a induzione. Se vi interessa, al momento potete comprare questo accessorio in sconto a 21,90 euro.

Anziché limitarsi a comprare una piastra per ricaricare i telefoni senza fili, con questa soluzione si ottiene un oggetto un po’ più ingombrante che però ha la duplice funzionalità di sterilizzare tutti gli oggetti che vi si inseriscono all’interno. Ha un vano espandibile fino a 7 centimetri di altezza quindi può accogliere diversi dispositivi come giocattoli, gioielli, chiavi, schede, cuffie e altri piccoli oggetti, incluso lo smartphone stesso.

Basta inserirli all’interno, chiudere il coperchio e lasciarli esposti alla luce delle tre lampade UV per circa un minuto, tempo sufficiente per eliminare – si legge nella scheda tecnica – il 99,99% dei germi. E’ perfino possibile sganciare la metà dotata delle lampade UV e impugnarla per sterilizzare direttamente le superifici, come ad esempio l’interno di una valigia.

Per evitare di danneggiare gli occhi, il sistema prevede lo spegnimento automatico quando si apre il coperchio grazie all’ausilio di un sensore di gravità, che disattiva tutti i circuiti quando l’apertura supera i 50 gradi di inclinazione.

Come dicevamo oltre a sterilizzare gli oggetti ricarica anche il telefono, perché una volta chiuso il coperchio è sufficiente poggiarne uno compatibile con la ricarica wireless sulla zona indicata dal segno “+” per avviare la ricarica della batteria senza dover collegare alcun cavo.

Se quindi vi interessa un oggetto simile potete comprarlo in sconto online: anziché 28,26 euro al momento vi costa 21,90 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.