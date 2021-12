Apple supera tre volte Samsung negli indossabili

Nel terzo trimestre conclusosi a settembre Apple Watch 7 (qui la recensione di macitynet) era già stato annunciato, ma le spedizioni sono iniziate solo il 15 ottobre: per questa ragione la quota di mercato Apple negli indossabili cala del 3,6% nonostante il settore registri una crescita del 9,9%, ciò nonostante Apple supera di oltre tre volte Samsung e rimane regina incontrastata degli indossabili.

Secondo gli ultimi dati di IDC Apple registra spedizioni di indossabili per 39,8 milioni di dispositivi, quindi in calo rispetto ai 41,3 milioni di unità spedite nello stesso periodo del 2020. La quota di mercato di Cupertino diminuisce dal 32,8% del terzo trimestre 2020, per passare al 28,8% nel terzo trimestre di quest’anno.

Anche se Samsung incrementa spedizioni e quota di mercato segnando +13,8%, la multinazionale sudcoreana rimane a distanza siderale da Apple che supera Samsung di oltre tre volte negli indossabili sia per spedizioni che per quota di mercato. Non solo: nonostante il calo nel terzo trimestre in attesa dei nuovi prodotti conteggiati nel trimestre successivo, secondo IDC Apple ha conquistato e detiene oltre il 53% della quota di valore in dollari in questo mercato.

Gli analisti di IDC rilevano che l’assenza di spedizioni Apple Watch 7 nel periodo in esame è costato ad Apple un calo del 35,3% nelle spedizioni dell’indossabile, in ogni caso la posizione di Cupertino nel settore è assicurata dalle vendite dei prodotti AirPods e Beats che rientrano nella categoria degli indossabili audio. È lecito dunque attendersi un grande balzo per Apple nel quarto trimestre con le consegne dei nuovi Apple Watch 7 e anche dei nuovi AirPods di terza generazione.

Per quanto riguarda il mercato mondiale degli indossabili la crescita più consistente pari al 26,% è data dagli indossabili audio: da soli valgono il 64,7% di tutte le spedizioni. Al secondo posto troviamo gli indossabili da polso che valgono il 34,7% del mercato. Finora questa categoria era per lo più dominata in termini di unità dalle smart band a basso costo, in particolare da Xiaomi, ma nel terzo trimestre si registra un aumento delle preferenze dei consumatori per i più versatili smartwatch, ormai proposti a prezzi sempre più competitivi.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di Apple Watch 7, dei nuovi AirPods di terza generazione e di Beats Studio Buds.