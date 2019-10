Steve Jobs | Il film è disponibile su Amazon Prime Video

Gli appassionati del mondo Apple e chi pensa con nostalgia agli otto anni trascorsi senza il co-fondatore e Ceo di Apple dopo la sua morte, non possono lasciarsi scappare l’opportunità di guardare Steve Jobs| il film firmato da Danny Boyle e interpretato da Michael Fassbender e Kate Winslet (qui la recensione di Macitynet), da qualche settimana disponibile in streaming Prime Video per tutti gli abbonati del servizio Amazon Prime.

In questo film, forse più che in altre pellicole dedicate a Steve Jobs (Macitynet le presenta in questo articolo), il regista ha voluto mettere a fuoco, attraverso alcuni episodi tra i più significativi per la vita del Ceo di Apple, le sue visioni, i suoi sogni, i suoi valori.

La recitazione di Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen e Jeff Daniels, le riprese e il montaggio ma anche il ritratto offerto del giovane e irruente Jobs, sono gli aspetti del film che hanno conquistato di più la critica e che stupiranno anche gli spettatori: si troveranno – come scrive la redazione di iTunes – di fronte a un “fondatore di Apple come non l’avete mai visto prima”.

Per chi acquisterà il film da iTunes, è possibile prepararsi alla prima visione dal proprio divano di casa leggendo la recensione di Macitynet (qui la recensione del film Steve Jobs|) oppure la sceneggiatura (l’originale della sceneggiatura del film Steve Jobs| è scaricabile a partire da qui).

Il film Steve Jobs| si può acquistare a 7,99 euro su iTunes (oppure a noleggio a 3,99 euro). Il DVD e il Blu-Ray si possono acquistare a partire da circa 8 euro su Amazon.

