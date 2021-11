Le migliori offerte di Amazon dal 27 Novembre fino al Cyber Monday

Nei giorni che ci portano dal Black Friday al Cyber Monday continua la nostra selezione delle offerte più interessanti ancora valide con prodotti non ancora esauriti su Amazon.

In fondo alla pagina trovate i link delle offerte ancora valide che trovate online sia Amazon che su altre piattaforme online. Tutte comunque sono raccolte nella nostra pagina pagina dedicata alle offerte e potete avere le info in diretta anche dei singoli prodotti dal nostro Canale Telegram consultabile anche via Web (senza essere iscritti a Telegram).

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Belkin Supporto di ricarica wireless magnetico (compatibile con MagSafe per modelli iPhone 13 e altri dispositivi con MagSafe, alimentatore USB PD da 20 W incluso) – bianco In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Belkin Dock di Ricarica PowerHouse per Apple Watch + iPhone (Base di Ricarica per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, e Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1), Nero In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1.099,00 € – invece di 1.221,89 €

sconto 10% – fino al 29 nov 21

LG 27UN83A Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand Pivot, Bianco In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, In offerta a 44,99 € – invece di 92,99 €

sconto 52% – fino al 30 nov 21

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano In offerta a 34,00 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 140,39 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo Nikkor AF-P DX 18–55 VR e AF-P DX 70–300 VR, 24.2 Megapixel, LCD 3″, SD da 16 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 679,00 € – invece di 759,00 €

sconto 11% – fino al 29 nov 21

Nikon Z50 + Z DX 16-50 VR + Lexar SD 64 GB Fotocamera Mirrorless, CMOS DX da 20.9 MP, Sistema Hybrid-AF, Mirino Elettronico (EVF), LCD 3.2″ Touch, Video 4K, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 889,00 € – invece di 1.119,00 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Sony RX100 III Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Ottica 24-70 mm F1.8-2.8 Zeiss, Schermo LCD Regolabile In offerta a 399,99 € – invece di 486,97 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, Lampada per monitor, Correzione automatica della luminosità, Installazione facile, Senza cavi, Ricarica USB, Nero, Versione Italiana In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional – Scheda 1667x 256GB SDXC UHS-II In offerta a 57,38 € – invece di 88,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a 99,99 € – invece di 304,99 €

sconto 67% – fino al 29 nov 21

WD 1TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu In offerta a 114,99 € – invece di 259,99 €

sconto 56% – fino al 29 nov 21

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac – Nero In offerta a 113,89 € – invece di 149,99 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Garmin Forerunner 45s, Orologio Smart GPS per la Corsa e Altri Sport Unisex, Iris, S In offerta a 119,90 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Fossil Smartwatch GEN 5E Connected da uomo con Wear OS by Google con Cinturino in Acciaio Inossidabile + Cinturino dell’Orologio in Silicone Marrone Chiaro, S221300 In offerta a 171,75 € – invece di 229,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Amazon Basics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 100 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 20,99 € – invece di 32,50 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 100 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 19,99 € – invece di 26,29 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

House of Marley Stir It Up Turntable, Giradischi per Vinili con Cavo, 45/33 Giri, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo Rigido, Cartuccia MM Audio-Technica Sostituibile, Bambù/Nero In offerta a 166,99 € – invece di 249,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Sonos Roam, speaker portatile con Wi-fi e Bluetooth, leggero, resistente, impermeabile, facile da gestire con l’app Sonos Airplay 2, controllo vocale, nero o bianco In offerta a 179,00 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino al 29 nov 21

Bang & Olufsen Beoplay H4 (2a Generazione, Versione esclusiva Amazon), Cuffie Wireless Over-Ear, Limestone, One size In offerta a 149,00 € – invece di 300,00 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

Jabra Elite Active 75t Amazon Edition Auricolari, Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica, Nero ramato In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

Sony WF-1000XM4 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 248,90 € – invece di 280,00 €

sconto 11% – fino al 29 nov 21

Ibiza Port15VHF-BT Impianto audio portatile cassa attiva, ingressi USB SD MP3, Nero, 15” – 800W In offerta a 221,99 € – invece di 359,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Echo show 5 (2nd gen) In offerta a 44,99 – invece di 84,99

sconto 47% – fino al 29 nov 21

Echo Show 8 In offerta a 59,99 – invece di 109,99

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Netatmo Valvole Termostatiche Wifi Intelligente, Modulo supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di base per riscaldamento centralizzato, NAV -IT In offerta a 54,60 € – invece di 80,00 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Netatmo NSC01-EU Welcome – Telecamera Wifi Interna Intelligente, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, Nero/Oro In offerta a 103,99 € – invece di 199,99 €

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NOC01-IT Presence In offerta a 209,00 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Arlo Pro3, 2 Telecamere di videosorveglianza wi-fi 2K HDR, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, audio, interno ed esterno, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Nero In offerta a 329,99 € – invece di 599,99 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Severin SM 3585 Montalatte a induzione a Caldo e a Freddo, Funzione cioccolato intero, 500 W, Capacità 500 ml, Acciaio Inox/Nero In offerta a 69,90 € – invece di 94,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Ariete 44 Gratì Metal – Grattugia Elettrica Ricaricabile per grattugiare il parmigiano direttamente sul piatto, due rulli: fori grandi e fori fini, Bianco e Cromato In offerta a 32,99 € – invece di 48,00 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Bialetti Mokona Silver – Macchina Caffè Espresso, Sistema Aperto (per Macinato, Capsule Bialetti e Cialde), Argento In offerta a 86,99 € – invece di 119,90 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 249,90 € – invece di 499,00 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

ROIDMI F8 Storm PRO-Aspirapolvere Senza Fili, 100.000 RPM, 435 W, autonomia 60 min, Bianco In offerta a 276,99 € – invece di 369,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

ECOVACS DEEBOT OZMO T8+ Aspirapolvere Robot con Funzione Mopping e Stazione di Aspirazione Automatica, Navigazione 3D Intelligente, Rilevamento degli Ostacoli, Controllo Google Home, Alexa e App In offerta a 559,00 € – invece di 899,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Bianco, Versione Italiana In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Dreame V10 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, Tecnologia Riduzione del Rumore, 100.000 RPM, 60 Minuti di Autonomia In offerta a 187,49 € – invece di 249,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Severin SM 3585 Montalatte a induzione a Caldo e a Freddo, Funzione cioccolato intero, 500 W, Capacità 500 ml, Acciaio Inox/Nero In offerta a 69,90 € – invece di 94,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Withings Scanwatch 42 mm Nero, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex-Adult In offerta a 249,95 € – invece di 299,95 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

OMRON X7 Smart Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio per Misurare la Pressione con Rilevazione di Fibrillazione Atriale AFib, Connessione Bluetooth, compatibile con Smartphone In offerta a 69,99 € – invece di 89,00 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica senza fili, Aspirazione a 150 AW, Schermo con Informazioni in Tempo Reale, Adattamento Automatico alla Tipologia di Pavimento, Fino a 65 min di autonomia In offerta a 239,99 € – invece di 299,99 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, Umidificatore Antibatterico Smart con Luce UV-C, Controllo da remoto con App, Bianco, Versione Italiana In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Momo Design Venezia, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, Unica In offerta a 589,00 € – invece di 699,00 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Keter High Store Plus Box Porta Attrezzi, da Esterno, Grigio, 140 W x 73.6 D x 170.4 H cm In offerta a 308,00 € – invece di 399,00 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Korg Volca Beats analogico, MultiColored In offerta a 109,99 € – invece di 169,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Giochi Uniti – Carcassonne Big Box, Edizione Italiana, GU572 In offerta a 46,27 € – invece di 64,90 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Hasbro Gaming- Jenga Classico, Gioco in Scatola, A2120EU4 In offerta a 10,99 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte già attive vi segnaliamo:

Offerte Apple

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).