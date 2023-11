Google lancia lo strumento AI per creare pubblicità su misura

Google sta introducendo una nuova funzionalità che consente agli inserzionisti di creare contenuti generati da intelligenza artificiale utilizzando la stessa tecnologia del chatbot Bard. La funzionalità è ora disponibile in versione beta, consentendo agli inserzionisti statunitensi di creare testi e immagini per le campagne utilizzando l’intelligenza artificiale.

Performance Max, la piattaforma Google dedicata allo shopping, è già una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che funziona su diversi prodotti di Google, tra cui YouTube, Ricerca, e altri. Ottimizza gli annunci analizzando i dati di performance, ma la nuova funzionalità integra adesso tutto ciò utilizzando l’intelligenza artificiale per assistere nella creazione di asset. Come afferma Google, questa caratteristica consentirà agli inserzionisti di creare rapidamente asset di alta qualità, personalizzati su varie piattaforme di Google.

Come Bard o ChatGPT, gli utenti forniscono indicazioni all’intelligenza artificiale, che crea immagini e testi unici per ogni azienda. I marketer possono revisionare e modificare gli asset creati dal sistema prima della pubblicazione. In questo modo il sistema può essere utilizzato per creare versioni dello stesso annuncio o costruire nuovi annunci da zero. Tutte le immagini generate dall’intelligenza artificiale conterranno un watermark visibile e saranno etichettate come tali:

Abbiamo anche delle misure di sicurezza per impedire ai nostri sistemi di interagire con indicazioni inappropriate o sensibili o di suggerire creatività che violano le politiche

Questa funzionalità dovrebbe aiutare i marketer a creare materiali pubblicitari più rapidamente; ovviamente, questo aiuterà Google a guadagnare più rapidamente, pubblicando un maggior numero di annunci.

Si tratta di un’applicazione perfetta per l’intelligenza artificiale di Google, che genera la maggior parte dei suoi ricavi proprio dalla pubblicità. Il nuovo sistema è attualmente in versione beta e disponibile solo negli Stati Uniti, ma si prevede che verrà lanciato in modo più ampio entro la fine del 2023.

