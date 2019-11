Studenti all’università? Pagate Amazon Echo Dot solo 14,99 euro

Se siete studenti universitari e siete un pochino fortunati, c’è una occasione imperdibile: pagare Amazon Echo Dot solo 14,99 euro. Il trucco è quello di essere iscritti ad Amazon Prime Student e approfittare della attuale promozione che vi offre Amazon Echo Dot a 19,99 euro. Infine nell’uso di un codice che si applica ad un certo numero di account. Ecco qui di seguito come procedere passo per passo

Iscrivetevi ad Amazon Prime Student

Sapete che Amazon Prime è anche per studenti? Se non lo sapete dovreste saperlo. I vantaggi sono gli stessi di Amazon Prime (tra cui abbonamento ad Amazon Prime Video, spedizione gratis sempre, consegne in 24 ore inclusa domenica in alcune zone), ma con costo dimezzato (18 euro invece che 36) all’anno. In più avete non 30 giorno di uso gratis ma ben 90. In pratica vi iscrivete e per tre mesi non pagate nulla. Sono considerati studenti tutti coloro che hanno almeno 18 anni e dispongono di un indirizzo mail dell’università, oppure attestino con un documento idoneo la loro iscrizione ad un corso universitario.

Aggiungere Amazon Echo al carrello

Una volta iscritti aggiungete Amazon Echo Dot al vostro carrello. Di questo accessorio abbiamo parlato diverse volte e anche fatto una recensione. Si tratta di un prodotto molto interessante nel rapporto tra funzioni e prezzo che permette di usare tutte le funzioni smart di Alexa: potete ascoltare musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali. In questo momento è in sconto ad appena 19,99 euro.

Usare il codice STUDENT

Una volta iscritti ad Amazon Prime e aggiunge Amazon Echo Dot al carrello, vi basterà mettere nell’apposito campo dei codici la scritta “STUDENT” (senza virgolette) e avrete un ulteriore sconto da 5 euro. Lo sconto è utilizzabile una sola volta e su tutti i prodotti, ma applicato per questo accessorio il ribasso diventa particolarmente appetibile perché vi consente di combinarsi con un altro forte sconto in vigore. L’unico dettaglio di cui tenere conto è che il codice STUDENT non funziona con tutti gli account ma solo con qualcuno scelto da Amazon, probabilmente, per ragioni di marketing. Non vi resta che provare, ma se anche non dovesse funzionare alla fine avrete ottenuto una iscrizione gratuita a Prime (che potete cancellare quando vi pare prima che diventi a pagamento) e vi resta possibilità di comprare Amazon Echo Dot ad prezzo che potrebbe essere il migliore mai visto.

