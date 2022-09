Apple Watch Ultra indica temperatura dell’acqua nel nuoto e nelle immersioni

Tra le peculiarità del nuovo Apple Watch Ultra, dispositivo con un’ampia serie di funzioni pensate per resistenza, esplorazione e avventura, c’è anche ’app Profondità che mostra varie informazioni a colpo d’occhio: ora, profondità attuale, temperatura dell’acqua, tempo di immersione e la profondità massima raggiunta.

La Casa di Cupertino spiega che Apple Watch Ultra è un dispositivo rugged – resistente – progettato per gli sport acquatici, inclusi quelli più estremi come il kitesurfing e il wakeboard, e in grado di tenere conto anche delle immersioni ricreative fino a 40 metri con la nuova app Oceanic+.

Apple Watch Ultra è certificato per WR100. Apple Watch Ultra è anche certificato EN13319, che è lo standard riconosciuto a livello internazionale per le attrezzature da immersione, inclusi i profondimetri utilizzati in tutto il mondo per le immersioni ricreative: ha una resistenza all’acqua fino a 100 metri, in base allo standard ISO 22810. Significa in altre parole che può essere usato per immersioni ricreative fino a 40 metri (con un’app di terze parti compatibile e disponibile sull’App Store) e sport acquatici ad alta velocità.

Quando l’utente è sott’acqua, viene automaticamente avviata l’app Profondità, permettendo di accedere velocemente a informazioni rilevanti (ora, profondità attuale, temperatura dell’acqua, tempo di immersione e la profondità massima raggiunta, senza bisogno di avviarla manualmente); volendo è anche possibile programmare il tasto Azione per lanciare all’istante l’app Profondità.

In collaborazione con Huish Outdoors, azienda nota per la fornitura di attrezzature per le immersioni ricreative, un’app denominata Oceanic+ permette di trasforma Apple Watch Ultra in un vero e proprio computer per immersioni. L’app sarà disponibile in autunno, sfrutta l’algoritmo di decompressione di Bühlmann e offre la pianificazione dell’immersione, metriche di immersione di facile lettura, avvisi visivi e tattili, limite di non decompressione, velocità di risalita e indicazioni per la sosta di sicurezza. Oceanic+ offre anche un profilo utente personalizzato, rapporti sulle condizioni di immersione attuali e locali e un registro delle immersioni che può essere condiviso con familiari e amici e sincronizzato automaticamente con iPhone.

In diverse nazioni è già possibile pre-ordinare Apple Watch Ultra; la disponibilità negli store è indicata a partire da venerdì 23 settembre. In Italia Apple Watch Ultra costa €1009 (IVA Inclusa).

In questo nostro articolo tutto quello che bisogna sapere su Apple Watch Ultra; qui una nostra galleria fotografica.