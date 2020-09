Su eBay iPad 2019 a solo 304,99 €, il prezzo migliore di sempre

C’è anche un prezzo speciale per iPad grazie alla “festa” che eBay sta facendo per celebrare i propri 25 anni di attività. La versione 10,2 pollici del tablet in edizione 2019 è in vendita ad appena 304,99 euro, un prezzo mai visto.

Stiamo parlando, lo ricordiamo, dell’iPad da 10,2 pollici, l’ultimo iPad consumer che Apple ha lanciato in autunno. Un dispositivo molto simile internamente al precedente iPad di sesta generazione ma che aggiunge novità importanti come le dimensioni dello schermo maggiorate e la compatibilità con la Smart Keyboard che si collega attraverso un sistema di aggancio magnetico che alimenta anche l’accessorio. Macitynet, che ha recensito questo iPad al momento del lancio, si trattava del miglior tablet in rapporto al costo. La nostra recensione la trovate qui. Oggi è stato superato dal nuovo modello che sta arrivando nei negozi ma che però costa quasi 90 euro in più.

Per avere questo prezzo dovete applicare nel carrello il codice sconto PARTYEBAY25. A quel punto verrà applicato uno sconto di 25 euro sul prezzo già molto buono di 329,99 euro Il venditore è il sempre affidabilissimo PC Distribution e la spedizione è gratis.

Click qui pre comprare