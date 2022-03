Su Gogobest una pioggia di promozioni su bici e monopattini elettrici

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo mezzo elettrico, come bici e monopattini, oppure un tapis roulant per la casa, sappiate che su Gogobest arrivano quattro speciali promozioni. Ecco di che si tratta.

La prima offerta è quella denominata “Super Deal“. L’elenco di prodotti che segue, che prendono parte a questa promozione hanno un vantaggio immediato: si tratta dei prezzi più bassi mai proposti dalla piattaforma. Da notare, che in tutte le categorie, ci sono sempre buoni sconto o diminuzioni di prezzo, che rendono ancor più conveniente l’acquisto. Il prodotto che segue è il più scontato di sempre:

Si tratta del monopattino BEZIOR S500 Max, che passa da un prezzo di listino di 699 euro, al prezzo scontato di 399 euro. Ha un motore da 500 W, è in grado di raggiungere i 50 km di autonomia, e propone una velocità di massimo 25 km/h, ossia il massimo consentito dalla legge.

La seconda promozione, invece, prende il nome di Flash Sale: Free gifts for first 100 orders. Come facilmente intuibile, i primi 100 clienti che acquisteranno uno dei prodotti che prendono parte a questa iniziativa, riceveranno. una Honor Band 5 in regalo:

Bicycle Niubility B14 che solitamente ha un prezzo di listino di 899.99 euro, ma che si acquista a 564.99 euro. Design particolarissimo, con motore da 400W, possibilità di viaggiare fino a 100 km, con una velocità massima di 25 km/h;

che solitamente ha un prezzo di listino di 899.99 euro, ma che si acquista a 564.99 euro. Design particolarissimo, con motore da 400W, possibilità di viaggiare fino a 100 km, con una velocità massima di 25 km/h; Bicicletta elettrica HIMO C2 , che passa da 895.99 euro a 589.99 euro. Una tra quelle che ha più stile in fatto di design, con motore da 250W, velocità massima di 25 km/h e possibilità di raggiungere gli 80 km con una singola ricarica;

, che passa da 895.99 euro a 589.99 euro. Una tra quelle che ha più stile in fatto di design, con motore da 250W, velocità massima di 25 km/h e possibilità di raggiungere gli 80 km con una singola ricarica; ONEBOT S6 che passa da 699.99 euro a 489.99 euro. La più piccolina del gruppo, che condivide la potenza e velocità della Himo C20, ma che gode di un chilometraggio massimo di 50 km.

La terza promozione, invece, prende il nome di Buy One Get One Free: chiunque acquisterà uno dei prodotti presenti in questa lista riceverà un fanale posteriore completamente in omaggio:

Infine, le Regular Promotion vi garantiscono di acquistare i prodotti a prezzi scontati. Fanno parte di questa categoria anche due tapis roulant per l’interno, che ingombrano pochissimo e che possono essere riposti in qualsiasi angolo della casa: