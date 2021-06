Su iOS 15 ritorna il selettore ore e minuti di iOS 13

Non solo novità per il prossimo iOS 15, ma anche un particolare ritorno: se iOS 14 ha modificato completamente la schermata per la selezione di ora e minuti, iOS 15 farà un passo indietro, riportando in auge il selettore ore e data “a rotella” di iOS 13.

A partire dal prossimo major upgrade, quindi con iOS 15, Apple riporta in auge il suo popolare e iconico strumento a rotella per la selezione di data e ora, ad esempio quando si imposta una sveglia, o quando si inserisce un promemoria nel calendario.

iOS 14 ha apportato un grande cambiamento con il selettore ore e minuti, introducendo al posto della ruota un piccolo campo di inserimento con un approccio ibrido, che include un input del tastierino numerico e un selettore del quadrante.

Molti utenti hanno trovato il selettore iOS 14 meno comodo e intuitivo da usare con la possibilità di selezionare le ore o i minuti o entrambi con il tastierino numerico. E con il selettore del quadrante così piccolo, non è risultato così veloce, né tantomeno senza soluzione di continuità come invece era con la storica rotella virtuale di iOS 13.

Fortunatamente Apple è tornata sui propri passi e ha deciso di riportare il selettore alla versione precedente: siamo certi che la maggior parte degli utenti di iPhone sarà felice di questa decisione della multinazionale di Cupertino. Per il momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto Apple a cambiare idea al riguardo, comunque è probabile che più di un utente abbia espresso il suo disappunto a riguardo del nuovo selettore di iOS 14.



Ricordiamo che lo storico e amato selettore si troverà in tutto il sistema iOS 15, e con il prossimo sistema operativo in arrivo questo autunno avrà un design ancora più pulito. Ovviamente, questo selettore di composizione aggiornato lo si troverà anche in altre app prime parti, come Promemoria, oltre che su applicativi di terze parti.

Per tutte le novità di iOS 15 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, invece per tutte le novità presentate da Apple alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 si parte da qui.