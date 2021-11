Super Mario 64 si può giocare su Apple TV

Qualche mese fa grazie a un progetto GitHub è stato possibile giocare a Super Mario 64 direttamente sul browser di iPhone, iPad e Mac, ma adesso grazie a uno sviluppatore lo stesso gioco finisce su Apple TV: ne parla l’utente ckosmic su Reddit, spiegando che sarebbe riuscito nell’impresa utilizzando il progetto di decompilazione sm64 e sm64ex.

Originariamente questo progetto era stato creato per i dispositivi iOS ma grazie ad alcuni aggiustamenti introdotti nel corso del tempo è in grado di girare nativamente su Apple TV (cioè senza bisogno di alcuna emulazione), a 60 fps e a schermo intero, offrendo una giocabilità di alto livello.

Chi desidera provare a giocare a Super Mario 64 su Apple TV – spiega – deve impostare il proprio dispositivo in modalità di sviluppo con Xcode e usare lo stesso programma su Mac per creare il codice sorgente: a questo punto bisogna seguire le istruzioni di compilazione di Xcode nel Wiki e selezionare Apple TV come build di destinazione.

In linea teorica non c’è nulla di illegale dietro questo progetto perché «non fa uso di contenuti piratati, ma richiede all’utente di fornire la propria copia di Super Mario 64 per poter estrarre le risorse del gioco», perciò la possibilità che Nintendo citi in giudizio lo sviluppatore o faccia sparire il progetto sembra remota, ma non si sa mai.

«Dalla prima decompilazione fatta su iOS sono passate diverse settimane: inizialmente ho pensato solo a far sì che funzionasse e in seguito ho introdotto i controlli touch e il menu principale. Nelle ultime settimane ho apportato alcuni piccoli miglioramenti introducendo ad esempio il supporto al display esterno, ho riscritto i comandi e due giorni fa, grazie alle somiglianze tra la piattaforma iOS e tvOS, sono riuscito a rendere l’interfaccia utente funzionante su Apple TV».

Così, se non avete Nintendo Switch oppure non avete ancora comprato l’edizione speciale di Mario dove è presente questo titolo, ma in soffitta avete ancora il Nintendo 64 con la cartuccia del medesimo gioco, grazie a questo progetto potete tornare a giocarci direttamente su Apple TV.