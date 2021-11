FileMaker Pro per Mac aggiornato con supporto ai Comandi Rapidi

Claris International, azienda controllata da Apple e nota principalmente per il database multipiattaforma FileMaker Pro, ha rilasciato una versione aggiornata di quest’ultimo integrando novità e migliorie, incluso il supporto ai Comandi Rapidi di macOS 12 Monterey.

Con macOS Monterey, FileMaker Pro 19.4.1 integra il supporto ai Comandi Rapidi, l’editor di sistema che permette di condensare in un solo passaggio azioni che ne richiederebbero tante o collegare insieme le app e i servizi più usati. È possibile avviare i comandi dal Dock, dalla barra dei menu, dal Finder, da Spotlight e anche chiedendo a Siri di farlo per noi.

Usando lo Script Workspace, gli utenti possono impostare gli script FileMaker da eseguire in FileMaker Pro come Comandi Rapidi e avviarli con o senza parametri opzionali da passare agli script.

L’ultima versione di FileMaker, segnalata da AppleInsider, supporta il metodo di autenticazione con account OAuth e il relativo supporto a specifiche funzionalità di sicurezza. L’applicazione è ottimizzata per Mac con CPU Intel e Apple Silicon, offre estrema flessibilità, inclusa la possibilità di estendere facilmente applicazioni JavaScript, personalizzate e condividerle, utilizzare librerie pronte di terze parti o codice personalizzato per aggiungere elementi di interfaccia utente avanzati alle app, come calendari, grafici e comandi personalizzati.

Gli sviluppatori hanno aggiunto funzioni utili per creare app più “smart” grazie all’intelligenza artificiale (AI), con tecnologie quali Core ML (machine learning), per la classificazione di immagini e altro, comandi rapidi Siri per le interazioni che supportano i comandi vocali e la lettura NFC sui dispositivi mobile. È inoltre possibile velocizzare la distribuzione delle app creando nuove app direttamente in Claris FileMaker Cloud da Claris FileMaker Pro in un processo costituito da un unico passo.

Dal sito di Claris è possibile scaricare una versione di prova di FileMaker gratuita, utilizzabile per 45 giorni. I prezzi partono da 21 € per utente/mese (fatturazione annuale). Per utenti che non necessitano di condividere i dati con altri, è possibile acquistare licenze singole (perpetue senza abbonamento).