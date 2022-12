Supporto cuffie in alluminio Satechi, tre porte USB, jack da 3,5mm sconto a 25,99€

Avete comprato un paio di cuffie e non sapete dove metterle? Specialmente se l’investimento è stato elevato, è meglio evitare di depositarle nei cassetti, dove possono cozzare – e rovinarsi – con altri oggetti presenti al suo interno. E se sono un prodotto di stile come le Airpods Max perchè non esporle in bella vista con un supporto di altrettanto buon design? In tal caso date un’occhiata a questo supporto Satechi che viene offerto in sconto del 30% a 25,99€

Questo accessorio è decisamente ben costruito e per nulla banale nella sua struttura. È realizzato in alluminio, è molto stabile ed è dotato di un sistema per raccogliere il cavo (nel caso stiate usando delle cuffie e filo). L’aspetto più interessante deriva dalla base che ha tre porte USB-A che pur non compatibili per la ricarica sono utili per trasferire dati. Potrete, ad esempio, collegarci una chiavetta.

Oltre a questo c’è anche un jack 3.5mm che servirà nel caso stiate usando le cuffie con un connettore di questo tipo.

Funziona con la gran parte delle cuffie in commercio (dove l’archetto è troppo largo può comunque funzionare semplicemente appoggiandolo sopra al supporto) ed è la soluzione migliore per evitare di rovinare cuffie e cavi lasciandole libere in un cassetto, oltre che tenerle sempre pronte all’uso risaltandone anche il design.

Il supporto costerebbe 36€ ma se applicate il coupon che trovate in fondo alla pagina lo pagate solo 25,99€