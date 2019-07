Supporto smartphone da auto con aggancio magnetico: sconto a 7,99€

Tra i tanti supporti per smartphone per auto, tra i più apprezzati ci sono quelli “magnetici” che consentono di staccare e attaccare il telefono molto rapidamente. Se vi interessa questo tipo di accessorio, ecco l’occasione: su Amazon, grazie ad un nostro codice sconto, potete pagare soltanto 7,49 euro quello di iClever.

Questo accessorio si presenta come tutti gi altri supporti a prima vista. Ha infatti una ventosa in gel a presa sicura che si colloca sul parabrezza. Sull’altro lato ha una piastra in cui è nascosta una potente calamita .

Usando una comune custodia e la targhetta metallica che trovate nelle confezione, il telefono viene applicato saldamente al supporto. Volendo potete anche usare la targhetta adesiva in metallo; in questo caso invece che infilare la targhetta dentro alla custodia, la appiccicherete esternamente e in maniera permanente alla custodia stessa. La forza della calamita è sufficiente per non far scivolare il dispositivo neanche se si percorre una strada sconnessa o si effettuano brusche manovre, riesce a sostenere tranquillamente anche il più “pesante” degli iPhone.

Attualmente costa 14,98 euro, un prezzo già di per sé interessante. Tuttavia, con il codice OHQC50OFF il prezzo scende a 7,99 euro