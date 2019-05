Supporto smartphone per auto con aggancio magnetico a soli 8,99 euro

Tra le soluzioni più minimali per agganciare lo smartphone al cruscotto dell’auto spicca la soluzione di Mpow, attualmente in sconto a 8,99 euro grazie ad uno speciale coupon.

Questo prodotto, di base, è molto simile ad altri. Si tratta di un beccuccio con una piastra magnetica che attira un’altra piastra metallica che potremo o appiccicare grazie ad un adesivo al telefono (sconsigliato a nostro avviso) oppure infilare dentro ad una custodia.

Diverso invece è il sistema di aggancio all’automobile. In confezione sono infatti presenti due diversi supporti: uno, si aggancia attraverso una specie di morsa, alla sporgenza che solitamente troviamo a copertura del tachimetro. Se compatibile con quella della propria autovettura, questa soluzione si potrà adottare in pochi secondi e senza particolari impedimenti.

Per tutte le altre automobili, dicevamo, è inoltre presente un secondo supporto che si fissa invece nella medesima area o in qualsiasi altro punto del cruscotto attraverso un adesivo 3M, rendendo così di fatto questa soluzione completamente universale.

Questo posizionamento, rispetto ad altri, assicura una maggiore sicurezza durante la guida in quanto il navigatore, trovandosi proprio sopra il volante, richiederà minori spostamenti della testa e dello sguardo per la consultazione durante i viaggi.

Per il resto, questa soluzione offre tutti i vantaggi degli accessori di questo tipo come facilità di utilizzo (basta estrarre il telefono e “appiccicarlo” alla piastra), immediatezza e scarsa intrusività. Il supporto di Mpow in promozione costerebbe 13 euro, ma usando il codice KBDL54EZ lo pagherete solo 8,99 euro.