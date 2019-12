Supporto smartphone per la bocchetta di aerazione dell’auto in sconto a 12,49 euro

Se volete un sistema semplice ed efficace per tenere in posizione il vostro smartphone in auto, il supporto Ugreen 40907 che blocca lo smartphone alla bocchetta di aerazione dell’auto vi costa soltanto 12,49 euro grazie ad un nostro codice.

Si blocca saldamente alla griglia della bocchetta attraverso una clip rinforzata in gomma, mentre la morsa dedicata allo smartphone è estensibile e permette di abbracciare anche il più grande degli iPhone (come l’ultimo 11 Pro Max) con cover annessa.

La morsa è aiutata da alcuni inserti in gomma che evitano al telefono di scivolare, inoltre i bracci sporgono leggermente sul lato frontale, rendendo così difficoltosa una eventuale rimozione semplicemente sfilando via il dispositivo e al contempo aumentandone notevolmente la stabilità.

Sul retro è presente una testa a sfera che permette di ruotare facilmente il telefono passando dalla posizione landscape a quella verticale (e viceversa), oltre ad inclinare leggermente il dispositivo verso il guidatore o il passeggero per una migliore fruizione dei contenuti durante la guida.

Inoltre il braccio che sostiene il telefono sul fondo è forato, consentendo il passaggio ad un eventuale cavetto di ricarica.

Il supporto Ugreen 40907 costa quasi 15 euro. Con il codice BHMHLGBB da inserire nel carrello al momento dell’acquisto lo pagate solo 12,49 euro.