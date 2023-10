Surriscaldamento iPhone 15 Pro, visione termica prima e dopo l’aggiornamento

Il problema di surriscaldamento degli iPhone 15 Pro è stato confermato da più parti, anche da immagini riprese con telecamere termiche a infrarossi. Ed è proprio una termocamera a immortalare le temperature raggiunte da un iPhone 15 Pro prima, e dopo, l’aggiornamento iOS 17.0.3 rilasciato da Apple, che dovrebbe risolvere il problema.

I vari sondaggi sparsi per la rete hanno confermato le problematiche di surriscaldamento, poi accertate anche da Apple, che ha subito smentito le segnalazioni secondo cui la problematica fosse collegata al cambio del telaio del modello Pro, che è passato da acciaio inossidabile nel 2022 al titanio quest’anno.

La multinazionale di Cupertino ha poi dichiarato che gli ultimi modelli hanno in realtà una migliore dissipazione del calore rispetto ai precedenti iPhone. Per questo, Apple ha poi specificato che il surriscaldamento di alcuni iPhone 15 Pro è dovuto semplicemente a una combinazione di bug in iOS 17 e problemi con alcune app molto diffuse come Instagram e Uber e altre, che sfruttavano il telefono in modo eccessivo, tanto da aumentare le temperature.

Apple ha rilasciato un fix in iOS 17.0.3, che fornisce importanti correzioni di bug, aggiornamenti di sicurezza e affronta appunto il problema relativo alle temperature e al surriscaldamento.

I dati oggettivi sul problema, almeno inizialmente, sono stati forniti utilizzando una telecamera a infrarossi a visione diretta (FLIR), nota anche come telecamera termografica. Questo, non solo ha fornito una rappresentazione visiva del calore, ma ha anche mostrato le temperature specifiche misurate, che erano significativamente più alte rispetto a quelle misurate con telefoni concorrenti.

Lo stesso strumento è stato impiegato per misurare le temperature prima e dopo l’installazione di iOS 17.0.3; in questo articolo riportiamo la visione termica realizzata da Zdnet. La foto conferma che l’aggiornamento ha effettivamente risolto il problema.

Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 15 Pro lo trovate a questo indirizzo.