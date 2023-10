Con iOS 17.0.3 Apple risolve il problema del surriscaldamento di iPhone 15 Pro

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 17.0.3 per iPhone, update che arriva una settimana dopo iOS 17.0.2, e anche una nuova versione di iPadOS 17.0.3 per gli utenti iPad.

Nelle note di rilascio, Apple spiega che l’aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi, miglioramenti alla sicurezza e corregge un problema che poteva causare temperature più elevate del previsto per iPhone.Vedremo nelle prossime ore come vanno le cose per gli utenti che avevano lamentato il comportamento anomalo dello smartphone.

Gli update a iOS 17.0.3 e iPadOS 17.0.3 sono importanti – tra le altre cose – perrisolvere una vulnerabilità nel kernel che potrebbe permettere a cybercriminali di eseguire comandi con privilegi elevatii.

Apple aveva nei giorni passati spiegato che alcuni recenti aggiornamenti di app di terze parti avrebbero sovraccaricato il sistema e contribuito al surriscaldamento eccessivo. Tra le app “incriminate”, sono state segnalate Instagram, Uber e “Asphalt 9: Legends“; Apple ha riferito di collaborazioni in corso con gli sviluppatori di queste app per risolvere il problema. Instagram avrebbe già individuato il bug che porta al surriscaldamento dei dispositivi e un aggiornamento dell’app è previsto per oggi, mercoledì 4 ottobre.

Apple spiega che nei primi giorni di attività dopo l’iniziale impostazione o avere ripristinato il dispositivo, si potrebbe notare un calore maggiore dovuto alle attività in esecuzione in background, un comportamento indicato come normale e una condizione temporanea.

“Abbiamo identificato alcune condizioni che possono portare iPhone a scaldare più del previsto. L’utente potrebbe avvertire il dispositivo più caldo nei primi giorni dopo l’iniziale impostazione o il ripristino per via delle maggiori attività eseguite in background. Abbiamo inoltre individuato un bug in iOS 17 che colpisce alcuni utenti e che sarà risolto con un aggiornamento software. Un altro problema riguarda alcuni recenti update di app di terze parti che sta causando un sovraccarico del sistema. Stiamo lavorando con gli sviluppatori di queste app su correzioni che sono in dirittura di arrivo”.

Il bug al quale fa riferimento Apple dovrebbe essere risolto con l’aggiornamento a iOS 17.0.3

Apple sottolinea che la struttura interna di iPhone in alluminio non ha a che fare con i problemi di surriscaldamento segnalati da alcuni utenti.

Come installare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.