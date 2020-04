Temperatura corporea sotto controllo con la smartband T1 in offerta a 18,49 €

Anche le smartband si adattano alla pandemia in corso, e tra questi T1, che è in grado di misurare la temperatura corporea. Al momento si acquista in offerta su eBay a 18,49 euro nelle diverse colorazioni rosso, nero e blu.

Il bracciale intelligente adotta un touchscreen a colori da 1,14 pollici, che si controlla mediante un semplice tocco, grazie al quale è possibile eseguire diverse operazioni. Tra le sue funzioni, quelle di monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, e anche quelle per il monitoraggio del sonno.

E’ un ottimo compagno per il fitness e permette anche di monitorare la frequenza cardiaca di continuo, quindi utile per tenere sempre sotto controllo i battiti mentre ci si allena.

Gode di certificazione IP67, dunque adatto anche per l’allenamento sotto la pioggia e, in generale, per tutti gli sport all’aria aperta. Non mancano le funzioni base, che poi sono le più utili e le più utilizzate, come il conteggio automatico dei passi giornalieri e il conseguente consumo di calorie.

Supporta i promemoria delle chiamate e le notifiche al polso, così da perdere mai le informazione più importanti in arrivo sullo smartphone. Inoltre, e questa risulta essere una novità, T1 permette di misurare la temperatura corpore, così da capire se si ha la febbre.

Disponibile nelle colorazioni nero, rosso, e blu, è fatto in TPU e offre uno schermo con diagonale da 1,14 pollici con risoluzione 240 x 210. Si collega allo smartphone tramite bluetooth 4.2, ed è compatibile con Android 4.4 e versioni successive, o iOS 8.4 e versioni successive. La capacità della batteria è da 90 mAh.

La smartband T1 si acquista su eBay in offerta a 18.49 euro con spese di spedizione gratuite.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.