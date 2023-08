IFA 2023 tado fa risparmiare con pompe di calore e ricarica auto elettriche

A IFA 2023 si scopre che lasciando che sia tado Connector a gestire la pompa di calore si può arrivare a risparmiare fino a 430 € l’anno: il nuovo connettore che l’azienda sta mostrando a Berlino si affianca a una app che invece fa risparmiare sul portafogli avviando la ricarica dell’auto elettrica soltanto quando il prezzo è vantaggioso.

tado Connector per pompe di calore

Questo nuovo connettore (299 €) è governato dalla funzione tado Balance presente nell’app che si occupa di minimizzare i costi di questi sistemi di riscaldamento. L’azienda precisa che se lo si usa insieme alle tariffe a fascia oraria si può ridurre il costo annuale di 430 €. In questo modo di fatto il consumo di energia per il riscaldamento e dell’acqua calda viene spostato negli orari in cui l’elettricità ha un costo più contenuto.

Per metterlo subito in funzione basta collegarlo all’unità di controllo della pompa di calore via cavo, quindi si collega il bridge al router Wi-Fi e a quel punto tado° inizierà a comunicare con il sistema tramite il protocollo BUS.

La nuova funzione dell’app tado Balance (per 49,99 € l’anno o 5,99 € al mese) utilizza tariffe energetiche a fascia oraria per ridurre i costi dell’elettricità. L’obiettivo è raggiunto controllando il sistema di riscaldamento con i dati relativi ai prezzi dell’elettricità per le 24 ore successive e spostando il consumo di conseguenza. Gli orari in cui vengono preriscaldati gli ambienti o in cui vengono caricati i serbatoi di acqua calda vengono così spostati nelle ore più economiche.

L’applicazione tado Smart Charging

Questa nuova app per la ricarica in casa dei veicoli elettrici fa più o meno la stessa cosa. Attraverso i prezzi volatili della borsa dell’energia elettrica programma automaticamente la ricarica casalinga nei momenti in cui i prezzi sono più vantaggiosi, indipendentemente dal momento in cui l’auto elettrica è collegata alla wall box.

Le famiglie possono così risparmiare in media 300 € sui costi annuali di ricarica dei veicoli, massimizzando la quota di energia rinnovabile utilizzata.

Basta semplicemente scaricare e installare l’app, collegarla alla propria auto e impostare le preferenze di ricarica, come ad esempio l’ora in cui il veicolo deve essere pronto per partire. Superato il passaggio di installazione e programmazione, un algoritmo pianifica automaticamente il processo di ricarica per ottimizzare i costi, combinando le tariffe a fascia oraria e selezionando le ore in cui l’energia è più economica e deriva da fonti rinnovabili.

È anche possibile rinunciare a una parte del risparmio definendo una quantità minima di ricarica garantita, che non verrà presa in considerazione nel piano di ottimizzazione, ad esempio facendo sì che la batteria venga caricata per un quarto indipendentemente dal prezzo.

L’app è gratuita, si scarica da App Store per iPhone e dal Play Store per i dispositivi Android, ed è compatibile con le auto elettriche della maggior parte delle case automobilistiche come Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda, Seat, Land Rover e molti altri; con alcuni di questi – come Mercedes, Peugeot e Kia – è necessario installare e collegare anche una smart wall box: le stazioni di ricarica intelligenti di Zaptec, Wallbox o Easee invece sono compatibili.

Tutti i prodotti di tado di cui ha già scritto la nostra redazione sono raccolti in questa sezione del nostro sito. Invece per tutte le novità da IFA 2023 rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.