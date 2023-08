Volkswagen ha presentato la nuova Passat Variant

Esattamente 50 anni fa faceva il suo debutto una delle vetture Volkswagen di maggior successo: la Passat. Con i suoi oltre 30 milioni di esemplari venduti, dopo la Golf e ancor prima del Maggiolino, è il modello VW che vanta le vendite maggiori.

Volkswagen ha rivelato i dettagli di una Passat rinnovata, che verrà presentata al pubblico per la prima volta in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile IAA Mobility di Monaco di Baviera (05-09/09/2023).

Il lancio della nuova Passat nella versione Variant è invece previsto per i primi mesi del 2024. La gamma di propulsori consta di tre nuovi motori ibridi plug-in e mild hybrid e cinque varianti fra turbo benzina (non disponibili in Italia) e turbodiesel.

I due motori ibridi plug-in (eHybrid) erogano una potenza di sistema di 150 kW (204 CV)1 e 200 kW (272 CV). In combinazione con una batteria da 19,7 kWh (capacità netta), secondo il produttore è possibile ottenere un’autonomia 100% elettrica di circa 100 km.

In futuro, con la Passat Variant eHybrid, questi tragitti potranno essere percorsi in modalità completamente elettrica.

La nuova Passat Variant è una cinque posti con un vano bagagli che raggiunge la capacità di 1.920 litri.

Il produttore riferisce che l’architettura interna della nuova Passat Variant è stata realizzata con l’obiettivo di offrire comandi intuitivi. Questa gamma di vetture è caratterizzata da un Digital Cockpit (strumentazione digitale configurabile) ex novo e da un sistema infotainment altrettanto inedito: i due display collocati a bordo della Passat sullo stesso asse visivo costituiscono gli elementi centrali del sistema modulare di infotainment di quarta generazione MIB4.: il nuovo display dell’infotainment di serie è da 12,9 pollici” con risoluzione 1.920 x 1.080 pixel; in opzione o a seconda dell’equipaggiamento sarà configurabile un display nel formato 15″ con risoluzione 2.240 x 1.260 pixel.

Varie impostazioni del sistema possono essere comandate tramite il sistema di comandi vocali IDA basato sul linguaggio naturale. Il display degli strumenti alloggiati di fronte al conducente ha una diagonale di 260 mm (10,25 pollici/1.280 x 480 pixel). Grazie a un nuovo rivestimento della superficie con azione antiriflesso e antiabbagliamento, il cockpit diventa piatto alla stregua di un grande display integrato nella plancia, poiché non è più necessaria una sovrastruttura che faccia ombra.

Altra novità dell’MIB4 è il display head-up della Passat Variant, che informazion per il conducente attraverso il parabrezza nello spazio virtuale davanti alla vettura. Precedentemente l’auto montava un display head-up più semplice con una superficie di proiezione estraibile.

La Passat Variant sarà disponibile con sette diversi tipi di propulsori: un motore a benzina mild hybrid (eTSI) di nuova introduzione nella Passat, due nuovi motori ibridi plug-in (eHybrid), tre turbodiesel (TDI) e due turbo benzina (TSI, non disponibili in Italia).

La nuova Passat sarà disponibile nelle versioni Passat, Business, Elegance (non disponibile in Italia) e R-Line, tutte arricchite rispetto al modello precedente. Già l’equipaggiamento base Passat presenta, ad esempio, i nuovi display dell’MIB4, il sistema di segnalazione Car2X, App Connect (integrazione per dispositivi Apple e Android), il climatizzatore automatico, interfaccia USB-C con una potenza di ricarica di 45 W (nel vano anteriore), mancorrenti sul tetto (in nero) e vari sistemi di assistenza a bordo. Fra questi sistemi figurano l’ACC (regolatore automatico della distanza), il Side Assist (sistema di assistenza al cambio di corsia), il Front Assist (sistema di monitoraggio dell’ambiente circostante), il Lane Assist (assistente di mantenimento corsia), l’assistente alla svolta, il sistema di ausilio alle manovre di ingresso e di uscita dal parcheggio (segnali di avvertimento ottici e acustici in presenza di ostacoli nella parte anteriore e posteriore), il Rear View (retrocamera) e il riconoscimento della segnaletica stradale tramite telecamera anteriore. Altri equipaggiamenti di serie sono: fari e gruppi ottici posteriori a LED. I prezzi non sono stati ancora resi noto.

