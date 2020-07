TaoTronics BH085, cuffie Bluetooth 5.0 con ANC e USB-C a soli 37,49 euro

Le cuffie TaoTronics BH085 sono in sconto a 37,49 euro spedizione compresa grazie ad un codice. Sono eleganti e leggere, inoltre offrono una qualità audio molto buona, permettendo all’utente di isolarsi completamente dai rumori esterni pigiando un semplice pulsante per attivare la tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore), che funziona sia in modalità wireless sia collegando le cuffie ad un dispositivo tramite cavetto.

Sono dotate di morbidi padiglioni in finta pelle ed orientabili a 90 gradi che, insieme all’archetto regolabile che si adatta alla forma della testa, rendono queste cuffie tra le più comode da indossare, anche per sessioni di ascolto che durano svariate ore. A tal proposito, l’autonomia è uno dei suoi punti di forza: offrono infatti fino a 40 ore di ascolto musicale in modalità wireless grazie alla tecnologia Bluetooth e se la batteria delle cuffie si esaurisce, la soluzione è semplicissima: basta collegare il cavo audio presente in confezione per continuare senza limiti.

Le cuffie TaoTronics BH085 promettono bassi aggressivi, medi bilanciati e alti brillanti grazie all’impiego di driver da 40 mm. E’ anche possibile effettuare chiamate sfruttando il microfono incorporato, dotato di tecnologia di cancellazione del rumore cVc 8.0 che filtra i rumori ambientali per migliorare la qualità della musica e delle telefonate. Inoltre sono dotate di tecnologia di ricarica rapida: 5 minuti di ricarica via USB-C sono sufficienti per garantire fino a 2 ore di autonomia, in più c’è la tecnologia Bluetooth 5.0 che promette una migliore stabilità del segnale parallelamente a consumi ridotti e solida trasmissione.

Con un archetto regolabile e una struttura ripiegabile per facilitarne il trasporto con la custodia in dotazione, queste cuffie normalmente costano 50 euro ma se inserite il codice B4E5YCZG nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento è possibile ottenere uno sconto e pagarle soltanto 37,49 euro spedizione compresa. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 5 luglio.