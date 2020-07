Tastiera e mouse per gaming in offerta a partire da 19 euro

E’ questo il momento giusto per potenziare la propria postazione di gioco al computer. Grazie alla promozione attualmente in corso potete infatti acquistare un mouse, una tastiera oppure un kit che comprende entrambi a partire da 19 euro. Sono accessori progettati appositamente per il gaming, ovvero mouse multi-tasto con posizione ergonomica e tastiere personalizzabili con i LED per le varie impostazioni di gioco.

Ad esempio il mouse F-35 che potete acquistare singolarmente a 19 euro è un mouse “verticale”, che vi farà tenere il polso in posizione rilassata evitando così l’insorgenza di possibili tendiniti nell’uso prolungato del dispositivo. In questa posizione infatti il palmo della mano non si appoggia sulla schiena del mouse, come nei prodotti più canonici, ma ruota di 90 gradi appoggiandosi sul lato esterno della mano sul tavolo, in modo che la zona del polso e dei nervi non rimanga schiacciata.

La tastiera AJAZZ AK33 è invece promossa a 43 euro. Si tratta di una tastiera meccanica con Switch Blu e collegabile a qualsiasi computer tramite cavo USB. Ha 82 tasti ed è dotata di tecnologia anti-ghosting, che assicura che tutti i tasti non siano in conflitto tra di loro e che lavorino nello stesso tempo anche se premuti contemporaneamente. Inoltre è retroilluminata ed è possibile regolare l’accensione ed il colore dei singoli tasti in modo da adattare visivamente i vari pulsanti al tipo di gioco in riproduzione.

Con il kit ZERODATE J40 in vendita a 23 euro avete una soluzione che comprende sia mouse che tastiera per gaming. Il mouse utilizza la posizione tradizionale ma ha pulsanti secondari personalizzabili e un tasto dedicato per la regolazione istantanea dei DPI, mentre la tastiera comprende anche il tastierino numerico ed è caratterizzata da pulsanti di forma circolare.

Per finire c’è PR-06 in sconto a 16 euro. Si tratta di una soluzione per il controllo del cursore del computer davvero particolare. Non è progettata per il gaming quanto piuttosto per l’uso di tutti i giorni. Si distingue da tutto quanto si è visto fino ad oggi per la forma, che è quella di una stilografica. Un profilo progettato per eliminare la stanchezza e la tensione sul dito che un comune mouse può generare. Impugnato in questo modo, è possibile usarlo ovunque anche in spazi molto ridotti visto che l’elemento di contatto, come accennato, è molto più ridotto di quello che caratterizza un classico mouse. Oltre a questo il dispositivo è wireless.

Un mouse di questo tipo può essere messo in tasca (o nel taschino) e usato in viaggio, all’aeroporto, in treno, in sala di aspetto, anche senza un ripiano. In ufficio può essere utile per sperimentare con un prodotto con un fattore di forma differente, cambiando posizione rispetto a quella classica.

Queste offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.