Apple abbandona i giochi Arcade meno seguiti, vuole concentrarsi su giochi coinvolgenti

Apple sta modificando la sua strategia Apple Arcade annullando i contratti per alcuni giochi e puntando su altri che la società ritiene potranno essere utili a mantenere gli abbonamenti attivi degli utenti.

Lo riferisce Bloomberg, secondo cui Apple avrebbe concluso contratti con diversi studi di gioco ad inizio anno, intendo approcciarsi alla scelta dei giochi in modo leggermente diverso da quanto fatto fin ora. In effetti, le ultime pubblicazioni, ed in particolare Beyond a Steel Sky, sembrerebbero riflettere il cambiamento.

Continua la fonte evidenziando che alcuni giochi imminenti che Apple aveva pianificato di supportare non avevano un livello di “coinvolgimento” abbastanza elevato. Adesso, Apple sarebbe alla ricerca di titoli che “mantengano gli utenti agganciati” al servizio.

In una delle sue conferenze, Apple avrebbe evidenziato Grindstone come il tipo di gioco che vuole vedere sulla piattaforma. Tanto per capirci, si tratta di un puzzle game match-3 multi-livello.

Finora, nessun gioco “Apple Arcade” ha avuto un reale successo, e non si sa quanto bene stia facendo il servizio. Alcuni sviluppatori hanno ipotizzato che il cambiamento di strategia di Apple indichi che la crescita degli abbonati è più debole del previsto, tanto che Apple avrebbe iniziato recentemente ad offrire ad alcune persone un secondo mese di prova gratuito, suggerendo che gli utenti non sembrano voler rimanere abbonati per un periodo di tempo abbastanza lungo.

In una dichiarazione a Bloomberg, Apple ha affermato che la sua visione è sempre stata quella di cercare di “far crescere ed evolvere il catalogo” Apple Arcade e che ha sempre pianificato di apportare modifiche alla gamma di giochi in base al feedback degli abbonati.

Apple Arcade ha ridefinito ciò che un servizio di gioco può essere, mettendo il gioco illimitato a portata di mano degli abbonati e delle loro famiglie su tutti i loro dispositivi Apple. Siamo orgogliosi di aver lanciato il primo servizio in abbonamento di giochi per dispositivi mobili che ora include più di 120 giochi, molti dei quali premiati e ampiamente celebrati per la loro abilità artistica e il loro gameplay. La visione è sempre stata quella di crescere ed evolvere l’Apple Arcade‌ e non vediamo l’ora che i nostri utenti provino i giochi su cui stanno lavorando gli sviluppatori

Da quando è stato lanciato “Apple Arcade”, Apple ha aggiunto nuovi giochi su base quasi settimanale e ora conta oltre 120 titoli a disposizione dell’utente. Apple ha finanziato il lavoro su molti giochi che sono stati creati per “Apple Arcade”, spendendo tra 1 e 5 milioni di dollari.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l'anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo.