Tastiera retro-illuminata con trackpad per iPad Pro a 77,47 €

Magari avete appena prosciugato i risparmi per comprare una buona versione di iPad Pro e vi siete accorti che con una tastiera sareste molto più produttivi; se non volete investire diverse centinaia di euro per gli accessori originali valutate l’acquisto di questo modello attualmente in offerta online.

Innanzitutto parliamo delle compatibilità: è disponibile nelle versioni per iPad di decima generazione (2022), per iPad Air 4 e 5 (2020 e 2022), per iPad Pro 11″ di prima, seconda, terza e quarta generazione e con gli iPad Pro 12.9″ di terza, quarta, quinta e sesta generazione prodotti lanciati tra il 2018 e il 2022. Se avete uno di questi modelli, procedete pure con la lettura, altrimenti dovrete rivolgere lo sguardo altrove.

Rappresenta un valido sostituto dell’originale perché offre caratteristiche davvero importanti. Innanzitutto c’è il trackpad con riconoscimento dei gesti multitouch, il che vuol dire che si possono usare comandi a due e tre dita per aprire rapidamente il Centro di Controllo, il Dock, per trascinare i file, per passare da un’app all’altra, per fare uno zoom o per attivare il click destro del mouse.

Coi tasti invece, grazie ai tasti speciali di funzione, è possibile attivare svariate scorciatoie, il che rende molto più produttivi nell’uso del tablet.

C’è poi l’aggancio magnetico che facilita il collegamento e la rimozione del tablet ma anche la chiusura dell’intero accessorio, trasformando di fatto il dispositivo in un computer portatile.

I tasti della tastiera sono retroilluminati ed è possibile regolare l’intensità luminosa su tre diversi livelli e si possono scegliere tra 7 colori.

La caratteristica forse più interessante è che il tablet viene mantenuto sollevato a circa un palmo dal piano di appoggio, quindi sarà più vicino all’altezza degli occhi in modo da poterci lavorare per ore senza stancarsi; per di più è possibile inclinare lo schermo a 127°, in modo da avere una visione del tutto confortevole.

E per gli utilizzatori di Apple Pencil, il lato magnetico per agganciare quella di seconda generazione rimane completamente accessibile.

La promozione

Se volete comprarla, anziché pagarla 135,59 € potete approfittare dell’offerta attualmente in corso che taglia il prezzo del 42%, perciò la pagate 77,47 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.