Apple lancerà iPad pieghevole e iPad mini nel 2024

Sembra ci sarà un lungo stallo delle novità iPad nel corso del 2023, uno stop prolungato di 9-12 mesi senza novità e forse addirittura senza l’introduzione di alcun tablet da parte di Apple, ma la situazione cambierà già all’inizio del 2024 quando secondo Ming Chi Kuo Apple rilascerà il suo primo iPad con schermo pieghevole, in aggiunto anche un iPad mini aggiornato.

Il pezzo forte della previsione è senza dubbio iPad pieghevole nel 2024. È noto che Apple lavora da anni a un dispositivo con schermo pieghevole. Inizialmente si pensava a iPhone, ma i piani trapelati più recenti puntano a un tablet con schermo da circa 20 pollici, come indicato fin da ottobre 2022 dall’esperto di display Ross Young, anche se allora la data prevista di arrivo puntava al 2025 o anche 2027.

Anche la precedente anticipazione di Mark Gurman di Bloomberg punta all’arrivo più avanti nel tempo. Purtroppo Ming Chi Kuo non svela molto di questo dispositivo, limitandosi a indicare la presenza di un sostegno realizzato in fibra di carbonio costruito da Anjie Technology, società cinese che beneficiarà degli ordinativi di Cupertino.

In assenza di nuovi modelli e tenendo conto dell’andamento dell’economia attuale, Kuo prevede che le spedizioni iPad caleranno del 10-15% nel 2023, ma l’analista è convinto che Apple riprenderà vendite e quote di mercato con le novità in arrivo l’anno prossimo.

Anche se le previsioni degli analisti non sembrano concordare sulla data di arrivo, ricordiamo che anche Samsung prevede che Apple introdurrà il suo primo pieghevole, un portatile o un tablet nel 2024. Solo in un secondo tempo arriverà iPhone pieghevole.

Per quanto riguarda invece iPad mini si tratterà di un aggiornamento nelle specifiche tecniche, con nuovo processore, ma per il momento non sembra previsto un cambio di design rispetto al modello a listino che è stato introdotto nel 2021.

