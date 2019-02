Tastiera wireless con trackpad per usare il Mac in poltrona in sconto a 22,99 euro

Tastiera e trackpad tutto insieme. Un sistema per scrivere su un Mac desktop stando seduti in poltrona rinunciando al mouse, oppure usare uno dei TV connessi che stanno andando per la maggiore e tutto questo a soli 22,99 euro grazie ad un codice sconto: è iClever IC-GK01, una tastiera wireless davvero molto interessante nel rapporto funzioni-prezzo.

L’accessorio totalmente senza fili (utilizza un ricevitore USB a infrarossi incluso nella confezione) ha la peculiarità di presentare una trackpad integrata: questo significa che, oltre che permetterci di scrivere senza essere costretti a gestire uno o più cavi, siamo anche nella condizione di dire addio al mouse.

La tastiera infatti, una volta connessa ad un computer, viene riconosciuta automaticamente; può funzionare come un ottimo sostituto della Magic Trackpad visto che la trackpad integrata è letta dal sistema operativo come un mouse e il pannello in preferenze di sistema permette di configurare la sensibilità e le gesture dello scrolling come ad esempio lo scorrimento a due dita.

Un utilizzo tipico della tastiera è quello con un Mac desktop o laptop collegato ad un TV o un grande schermo per navigare o usare applicazioni comodamente seduti in poltrona. La iClever IC-GK01 può essere utilizzata anche per eliminare una tastiera e un mouse a cavo e semplificare il nostro assetto sulla scrivania. È anche compatibile, come accennato, con diversi TV connessi. È quindi utilizzabile per navigare o vedere filmati Youtube, chattare o usare Skype.

Questa tastiera costa 30 euro ma con il codice INOIV7K5 è possibile pagarla soltanto 22,99 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.