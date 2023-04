TCL svela nuovi TV Mini LED e QLED a Milano Design Week 2023

Fino al 23 aprile TCL è presente alla Milano Design Week 2023 con il motto “ELEMENTS – TCL Green Horizon”: in mostra opere d’arte sostenibili ed esperienze immersive.

In mostra alla kermesse milanese l’ultima generazione della tecnologia TCL Mini LED con importanti miglioramenti. Tra queste la nuova Serie TCL C84, che sarà disponibile nei formati 55”, 65”, 75” e 85”. Basato sulla tecnologia Mini LED e QLED e supportato dal processore AiPQ 3.0 con algoritmi di miglioramento di qualità dell’immagine, questo modello offre prestazioni elevate. Inoltre, supportano la combinazione Dolby Vision IQ e Dolby Atmos.

Ancora, sono in mostra i nuovi TV QLED Serie C64 e C74, che combinano i QLED con la tecnologia Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro 1000nits e Refresh rate 144 Hz per una qualità delle immagini HDR fluida, nitida e dai colori vivaci. Questa nuova serie è pensata per il gaming ed è dotata della funzione Game Accelerator che permette di giocare con frequenza di aggiornamento di 240Hz con i titoli di ultima generazione.

In arrivo le nuove lavatrici della Serie P3, caratterizzate da un basso impatto ambientale, grazie alla tecnologia TCL Brushless Digital Inverter e al sistema di pesatura automatica che calcola il consumo di acqua e la durata del ciclo in base alla quantità di biancheria presente nel cestello.

Il costruttore si dedica anche allo sport, supportando diverse squadre ed eventi di primo piano in tutto il mondo. In Europa TCL è il nuovo premium partner della delle Nazionali Italiane di Calcio e Federazione Reale Spagnola di Calcio, nonché partner ufficiale di Arsenal Football Club e della Nazionale Ceca di Calcio. TCL è anche partner della Federazione Francese di Rugby e della squadra di pallamano Győri Audi ETO KC in Ungheria e della squadra di pallamano Zagreb Handball Club in Croazia.

Oltre ai nuovi modelli in mostra alla Milano Design Week 2023, per offrire un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva, TCL amplierà la sua collezione di grandi schermi con un numero ancora maggiore di TV Mini LED e QLED.

Per le notizie che ruotano attorno al marchio TCL il collegamento da seguire è direttamente questo.