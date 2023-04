Xiaomi 13 Ultra, il comparto fotografico è di un altro pianeta

Una fotocamera mai vista su uno smartphone quella di Xiaomi 13 Ultra, la versione potenziata di Xiaomi 13 Pro che è stata presentata nelle scorse ore. La caratteristica più importante di questo telefono, che viene migliorato sotto diversi aspetti, come dicevamo riguarda la fotocamera, marchiata Leica, che si basa su un sensore da 1 pollice con apertura variabile a f/1.9 e f/4.0.

Xiaomi non è la prima ad aggiungere una funzione del genere su uno smartphone: la serie Galaxy S9 di Samsung, per ricordarne uno, ha il diaframma ad apertura variabile, tuttavia il sensore è più piccolo, quindi c’è meno controllo sulla quantità di luce che entra.

Con un sensore da 1 pollice invece la profondità di campo è maggiore, quindi in sostanza a f/1.9 si ottengono foto e video con maggiore sfocatura dello sfondo rispetto al soggetto in primo piano. Tuttavia l’apertura del diaframma non è regolabile ma si possono soltanto selezionare queste due diverse aperture, f/1.9 e f/4.0, più utile quest’ultima per paesaggi, foto di gruppo e tutte quelle immagini dove si vogliono ottenere maggiori dettagli.

Il set di fotocamere, tutte Leica, comprende anche una ultra-grandangolare da 50 MP con f/1.8 che usa un sensore Sony IMX858 da 122° e due teleobiettivi che usano lo stesso sensore IMX858 da 50 MP: uno da 75 mm e uno da 120 mm, entrambi con f/3.0.

Per quanto riguarda il resto invece monta uno schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB oppure 16 GB di memoria RAM e spazio di archiviazione UFS 4.0 a scelta tra 256 GB, 512 GB fino alla versione top da 1 TB. La batteria invece è da 5.000 mAh e supporta la ricarica wireless a 50 Watt e via cavo a 90 Watt tramite USB-C, aggiornata alla tecnologia 3.2 che offre una velocità di trasferimento dati a 5 Gbps.

Xiaomi 13 Ultra, disponibilità e prezzo

Per comprarlo bisogna aspettare perché al momento non è stata annunciata una data per il mercato europeo: il prezzo comunque dovrebbe partire da 1.299 € e i colori disponibili sono tre: nero, verde oliva oppure bianco, con retro realizzato in pelle sintetica.

