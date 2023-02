TCL supera LG come secondo marchio TV al mondo

Secondo ultimi rapporti apparsi in rete, il più grande partner di Google TV, TCL, ha superato LG come il più grande marchio TV, piazzandosi proprio dietro il leader Samsung.

Business Korea riferisce, citando i dati di Omdia, che il mercato televisivo attualmente vede TCL come il secondo brand in termini di unità vendute. Questo vuol dire che TCL costituisce l’11,7% del mercato, davanti a LG che detiene l’11,69%. Attualmente, la differenza è di appena 30.000 unità.

Nel terzo trimestre del 2022, LG è scesa al quarto posto nella competizione per la maggior parte delle unità TV vendute. Samsung deteneva il 19,6% del mercato, con TCL e Hisense che hanno preso, rispettivamente, il secondo e il terzo posto per unità vendute a livello globale. Nel quarto trimestre, TCL ha rappresentato l’11,8% delle unità vendute mentre Hisense ha rappresentato l’11,6%, con LG che ha registrato una quota pari all’11%. Peraltro, i numeri positivi di TCL arrivano in un momento in cui le spedizioni TV nel loro complesso sono diminuite su base annuale a causa della “ristringimento della domanda”.

Per la piattaforma Google TV, questa è sicuramente una grande notizia. TCL ha confermato all’inizio di quest’anno di essere il più grande marchio che produce prodotti Google TV. Anche Hisense dovrebbe essere in cima a quella lista, con il marchio che ha adottato Android TV dall’anno scorso.

D’altro canto, anche Google TV come piattaforma continua a crescere, con oltre 150 milioni di dispositivi attivi a partire da gennaio, in aumento di 40 milioni sempre su base annuale, nonostante Philips si è detta pronta ad abbandonare la piattaforma in favore di un proprio sistema operativo proprietario.