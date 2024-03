Termometro igrometro SONOFF compatibile con Alexa e Google Home, solo 11 €

Se siete alla ricerca di un termometro igrometro per i vostri ambienti, il SONOFF SNZB-02D smart potrebbe essere la scelta ideale, ora in offerta a poco più di 10 euro, con la possibilità di acquistare anche pacchetti multipli.

Termometro igrometro SONOFF SNZB-02D: caratteristiche

SONOFF SNZB-02D si presenta con uno stile essenziale, scocca total white e ampio LCD su cui osservare le informazioni di temperatura e umidità, rilevate in ambienti che si estendono fino a 120 mq.

Garantita anche la precisione nella misurazione dei valori, con scarti di soli ±0,2°C/±0,4°F in temperatura e ±2% RH in umidità, per letture aggiornate ogni 5 secondi.

Il dispositivo è compatibile con il protocollo Zigbee 3.0, nonché con Google Home e Alexa: significa che potrete ricevere sul vostro telefono una notifica ogni volta che i valori si abbasseranno (o si alzeranno) oltre una certa soglia.

Inoltre da non dimenticare la possibilità di archiviare i dati storici nel cloud fino a sei mesi, per poter osservare l’andamento delle rilevazioni nel corso del tempo.

Il termometro igrometro SONOFF SNZB-02D è alimentato da una batteria a bottone al litio, che garantisce una durata di due anni prima della necessaria sostituzione.

Perchè acquistarlo

Il gadget è un compagno indispensabile in situazioni in cui è necessario monitorare con grande precisione temperatura e umidità, come cantine o serre.

È perfetto anche per tenere sotto controllo valori che determinano il benessere personale in ambienti di ordinaria vita quotidiana, come la camera da letto, la cucina o uno studio, e agire nel caso in cui le rilevazioni non rientrassero nella gamma ottimale.

Offerta

L’offerta è molto interessante: su Aliexpress il SONOFF SNZB-02D è in vendita a partire da soli 11 euro cliccando questo link diretto. È possibile anche scegliere pacchetti che vanno da 2 a 10 pezzi.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.