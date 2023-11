Alexa compie 5 anni, si festeggia con tre mesi di Audible gratis

La settimana scorsa l’assistente vocale di Amazon ha compiuto cinque anni: era infatti il 30 ottobre 2018 quando il servizio venne lanciato in Italia, così per festeggiare il lieto evento l’azienda ha deciso di omaggiare i clienti nostrani con tre mesi di ascolto gratuito di audiolibri e podcast su Audible.

La storia di Alexa

La prima versione di Alexa risale al 6 novembre 2014, quando fu distribuita in versione limitata, in lingua inglese, a pochi selezionati clienti statunitensi. L’annuncio arrivò insieme al primo altoparlante della linea Echo, la cui vendita partì poi ufficialmente il 23 giugno dello stesso anno.

Un anno dopo veniva lanciato in Regno Unito e nel 2017 veniva introdotta la lingua tedesca. Per l’italiano bisognerà aspettare un altro anno ancora, il 30 ottobre 2018, giorno in cui viene distribuito anche in spagnolo in Spagna.

Oggi Alexa è disponibile in 41 paesi e vi si può accedere da decine di dispositivi, non solo quelli della linea Echo di Amazon ma anche dai Sonos One e Beam, da alcuni speaker e soundbar Bose, cuffie e auricolari Jabra, smartwatch Fitbit, Amazfit e Mi Watch.

Qualche curiosità

A sviluppare l’assistente vocale di Amazon fu la sezione AmazonLab126 che, nella sua realizzazione, si lasciò ispirare dalla voce computerizzata e dal sistema di conversazione a bordo della Enterprise nella saga di fantascienza Star Trek.

Si dice che i programmatori scelsero il nome Alexa per via della consonante X, che dovrebbe rendere la parola più facilmente riconoscibile; pensavano, inoltre, che il nome potesse evocare la Biblioteca di Alessandria.

Come ottenere tre mesi di Audible gratis

Per festeggiare i 5 anni in Italia, da oggi e fino al 12 novembre è possibile ottenere tre mesi di utilizzo completo e gratuito di Audible semplicemente facendo gli auguri ad Alexa: vi basta usare uno dei vostri dispositivi abilitati e dire “Alexa, tanti auguri” per attivare il regalo.

Audible è il servizio di Amazon tramite cui poter ascoltare migliaia di audiolibri, podcast e Audible originals. Per saperne di più e prendere qualche spunto su cosa ascoltare date un’occhiata alla classifica di settembre.