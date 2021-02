Apple sviluppa prodotti e dispositivi per la salute

Presto Apple Watch potrebbe essere affiancato da altri prodotti e dispositivi marchiati Apple per la salute. Lo suggerisce un nuovo annuncio di lavoro attraverso il quale la multinazionale di Cupertino sta cercando una figura che guidi «La progettazione e lo sviluppo di prodotti Health Hardware a marchio Apple».

Secondo l’annuncio, questo Sr. EPM Manager – come titola la posizione ricercata – lavorerà con il team di Health Technologies per occuparsi anche di interfacciarsi con i fornitori e gestire l’intero processo di costruzione dei dispositivi, monitorandone la produzione. La valutazione del lavoro svolto è definita in termini di qualità e tempestività delle build di pre-produzione e l’inizio della produzione di industriale.

Secondo le anticipazioni la disponibilità di una posizione di questo tipo è un buon segno perché significa che il nuovo prodotto o dispositivo Apple, classificato nella categoria Salute, potrebbe entrare in produzione presto, come rileva MyHealthyAppe. Ovviamente l’annuncio di lavoro non fornisce alcuna informazione in merito ai potenziali prodotti di cui questa nuova figura dovrebbe occuparsi, ma possiamo farci un’idea guardando quel che ha fatto Apple in questo campo negli ultimi anni.

ùSono infatti diverse le aziende del settore che, nel corso della loro storia, collaborano con Apple o sono state acquisite completamente. Una partership di cui si è sentito parlare di recente è quella con AliveKor, che ha dapprima smesso di vendere i suoi prodotti Kardia attraverso i canali Apple mentre da pochi mesi è entrata in conflitto per una presunta violazione di brevetti con Apple Watch.

Più fruttuosa è stata invece l’acquisizione di Beddit, avvenuta nel 2017. L’anno successivo la società ha trovato un importante palcoscenico negli Apple Store, dove alcuni suoi prodotti incentrati sulla salute, come ad esempio il monitor del sonno, sono stati promossi e messi in primo piano da Apple. Sappiamo però che questa collaborazione è molto più profonda perché le tecnologie sviluppate da Beddit potrebbero essere usate da Apple in vari contesti, come ad esempio nella ricerca sull’asma e in quella relativa al monitoraggio e alla gestione di patologie mediche croniche durante il sonno, ma anche in prodotti che potrebbero essere in grado di rilevare la demenza.

Questi sono solo alcune idee basate su quel che si è visto fino ad oggi. Non sono un chiaro indizio di quel che potrebbe esserci nei laboratori di Cupertino, dai quali potrebbe venir fuori anche un prodotto completamente nuovo e diverso da quel che si sta immaginando oggi.

Di più certo sappiamo che il prossimo Apple Watch dovrebbe essere in grado di monitorare la glicemia in maniera non invasiva, ma in base a quanto si legge nell’annuncio appena pubblicato, quello in oggetto sarà un prodotto completamente diverso da Apple Watch e probabilmente incentrato più sulla salute che sul benessere.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.