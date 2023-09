IFA 2023 Zens Magnetic Nightstand per iPhone è pronto per iOS 17

A IFA 2023 ZENS presenta Magnetic Nightstand Charger, un caricabatterie compatto che unisce la ricarica rapida al supporto della nuova funzione StandBy di Apple, offrendo così una vera e propria alternativa alle tradizionali sveglie o orologi da comodino.

Magnetic Nightstand Charger è dotato di tecnologia magnetica, con un design pulito e minimalista, ottimizzato per essere utilizzato sul comodino, sulla scrivania, in ufficio o anche in viaggio.

Con l’imminente lancio di iOS 17, Apple introdurrà una nuova funzione chiamata StandBy Mode, che si attiverà quando iPhone non viene utilizzato. Grazie al Magnetic Nightstand Charger, sarà possibile posizionare il telefono in orizzontale sul caricabatterie e attivare la modalità StandBy.

Sul display appariranno le informazioni di base in modo ben visibile a schermo intero, come l’orologio, foto, calendario, meteo e una panoramica delle attività in tempo reale o widget personalizzabili tramite Smart Stack.

Con questo caricabatterie, il marchio offre un funzionale alimentatore wireless di fascia base. Inoltre, grazie al suo pratico design convertibile, offre maggiore versatilità, consentendo la ricarica sia in modalità verticale che orizzontale.

La forza magnetica garantisce che il dispositivo rimanga saldamente posizionato, è compatibile con iPhone 12 e versioni successive, supporta la ricarica rapida a 15W e anche la ricarica rapida Apple a 7,5W.

A IFA 2023 Zens 4-in-1 iPad + MagSafe wireless charger

A IFA 2023 il costruttore mostra anche Zens 4 in 1 iPad + MagSafe wireless charger. Oltre a ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch, AirPods funge da sostegno per iPad in verticale che viene ricaricato tramite connettore USB-C.

In questa posizione si ottiene una postazione di lavoro per usare iPad a mani libere, mentre la parte frontale della stazione di ricarica ospita Apple Pencil: il prezzo è di 199,99€.

Per tutte le novità da IFA 2023 rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet. Per tutte le novità che riguardano invece il prossimo iOS 17 di Apple la pagina di riferimento è direttamente questa.