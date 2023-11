La più veloce Tesla Model 3 Performace arriva nel 2024

La nuova Tesla Model 3 Performance dovrebbe essere presentata nella prima metà del 2024 in Australia. L’attesa per il veicolo varrà probabilmente la pena considerando che per questa Model 3 di fascia alta il costruttore anticipa che sarà “piuttosto speciale”.

L’ultima versione di Tesla Model 3, meglio conosciuta tra gli appassionati come Model 3 Highland, è stata recentemente presentata a Sydney, in Australia. Come negli altri mercati, attualmente sono disponibili solo due varianti di questa versione della celebre berlina elettrica: la versione base a trazione posteriore (RWD) che in Italia parte da 42.490 euro e Model 3 Long Range a trazione integrale a doppio motore (AWD), che parte da 49.990 euro.

Come riportato dal sito australiano Carsales, l’attesa per la Tesla Model 3 Performance non sarà così lunga, poiché il veicolo arriverà all’inizio del 2024. Mentre a Sydney venivano rimossi i veli dalla Model 3 Highland, il capo ingegnere di Tesla Australia e veterano del programma Model 3, Daniel Ho, avrebbe dichiarato che il nuovo veicolo arriverà nella prima metà del 2024.

L’ingegnere di Tesla avrebbe, inoltre, affermato che la Model 3 Performance sarà “piuttosto speciale”. Sebbene l’ingegnere di Tesla non abbia fornito dettagli sulla vettura in arrivo, ci si aspetta che la nuova Model 3 Performance rappresenti un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti.

Secondo quanto riportato, Tesla avrebbe dichiarato di aver “lasciato alcune cose in sospeso” quando ha lanciato la prima versione della Model 3 di fascia alta. Ciò sarebbe avvenuto perché l’azienda era ancora alle prese con problemi di produzione e stop obbligati nelle catene di montaggio per aggiornamenti.

Adesso che Tesla ha risolto i problemi di produzione, l’azienda di Elon Musk è ritenuta uno dei costruttori di auto elettriche più esperti al mondo. Pertanto, con la prossima Model 3 Performance, Tesla punta a sfruttare appieno il vero potenziale del veicolo. Si prevede che il veicolo sarà progettato per gli appassionati di guida.

Le aspettative sono alte per la Model 3 Performance, che si prevede essere più veloce e ancora più agile rispetto al suo predecessore. Rapporti precedenti sul veicolo hanno anche suggerito che la prossima Model 3 Performance presenterà un distintivo speciale sul retro, simile alla Model S Plaid.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Invece per per tutti gli articoli dedicati a veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito