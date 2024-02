Folla inferocita distrugge auto a guida autonoma

Succede anche questo. Nei giorni scorsi alcune persone si sono scagliate contro una vettura senza conducente Waymo, spaccandole il parabrezza. E’ accaduto nel quartiere cinese di San Francisco, suscitando applausi prima che una folla si radunasse intorno all’auto per ricoprirla di vernice spray, romperle i finestrini e infine darle fuoco.

Secondo quanto riportato in un articolo su The Autopian, i vigili del fuoco sono arrivati pochi minuti dopo, ma a quel punto le fiamme avevano già completamente avvolto l’auto.

Al momento, nessuna fonte sembra aver riportato il movente per l’attacco. Sandy Karp, rappresentante di Waymo, ha dichiarato a The Verge via email che l’auto completamente autonoma “non stava trasportando passeggeri” quando è stata attaccata, precisando anche che sono stati lanciati fuochi d’artificio all’interno dell’auto, innescando le fiamme.

Robert Rueca, responsabile delle informazioni pubbliche del dipartimento di polizia di San Francisco, ha confermato che la polizia è intervenuta nelle mattinate, trovando l’auto già in fiamme, aggiungendo che non ci sono stati “segnalazioni di feriti”.

Un video pubblicato sul canale YouTube FriscoLive415 mostra il guscio carbonizzato della Waymo Jaguar elettrica. Un altro set di video pubblicati dallo sviluppatore di software Michael Vendi mostra la scena nel momento in cui si è svolta e l’incendio si è propagato.

happening NOW in SF. Waymo car vandalized & lit on fire 🤯@sfchronicle pic.twitter.com/OEZYFiy6mv — Michael Vandi (@michael_vandi) February 11, 2024

L’incendio, come ricorda The Verge, avviene sullo sfondo di tensioni latenti tra i residenti di San Francisco e gli operatori di veicoli automatizzati. Il DMV della California ha sospeso le operazioni del robotaxi della rivale di Waymo, Cruise, dopo che una delle sue auto ha investito e trascinato un pedone l’anno scorso, e in precedenza, i taxi automatizzati avevano causato il caos in città, bloccando il traffico o scontrandosi con un camion dei pompieri. Proprio la scorsa settimana, un’auto Waymo ha investito un ciclista che, secondo quanto riferito, stava seguendo un camion che svoltava nella sua direzione.

Funzionari della città e residenti si sono opposti al rilascio di una licenza per l’operazione 24 ore su 24 delle auto, con alcuni residenti che le hanno immobilizzate mettendo coni arancioni sui cofani come forma di protesta.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.