Per Elon Musk gli autobus hanno i giorni contati

Pubblicità

Ci risiamo, ecco l’ultima affermazione di Elon Musk che punta i riflettori su una della sue prossime tecnologie: il CEO di Tesla ha recentemente affermato che il servizio di robotaxi sarà economico quanto prendere un autobus e che questi ultimi “non saranno più necessari” quando verrà lanciata la guida completamente autonoma senza supervisione.

Negli scorsi giorni Musk ha avuto modo di ribattere ad una delle affermazioni secondo cui gli autobus elettrici non funzionerebbero in climi freddi. Musk ha precisato che gli autobus elettrici che hanno problemi d’inverno sono quelli che non sono stati progettati adeguatamente per tali condizioni. Lo stesso ha aggiunto che con il giusto design, gli autobus elettrici possono operare anche in climi rigidi.

Musk non ha perso poi l’occasione di ribadire come il servizio Robotaxi potrà in futuro soppiantare gli autobus:

Le Tesla funzionano bene anche sopra il Circolo Polare Artico. Inoltre, gli autobus non saranno più necessari quando Tesla lancerà la guida autonoma senza supervisione, poiché le persone potranno spostarsi da un punto all’altro a un costo simile a quello di un biglietto dell’autobus

Musk sostiene quindi che il servizio di taxi autonomi di Tesla, non appena diverrà pienamente operativo, avrà un costo paragonabile a un biglietto del bus. Ma i conti sembrano non tornare.

Ad esempio, l’abbonamento mensile per i trasporti pubblici di New York City, che include autobus e metropolitane, costa circa 132 dollari al mese. Considerando che la distanza media giornaliera percorsa dai pendolari è di 13 miglia, questo equivale a circa 0,34 dollari per miglio. Non sono ancora ufficiali i listini dei Robotaxi, ma sembra davvero improbabile che il servizio di Musk possa essere più economico di un bus.

Ed infatti, dopo che Musk ha annunciato per la prima volta il piano di Tesla per un servizio di guida autonoma, uno studio condotto dalle Università della Virginia e del Texas ha cercato di stimare i costi di questo servizio. Secondo lo studio, un viaggio su una Tesla Model 3 autonoma costerebbe circa 0,663 dollari per miglio, ovvero il doppio rispetto al trasporto pubblico a New York.

Tuttavia, sarebbe significativamente più economico rispetto a un viaggio in Uber, che generalmente costa tra 1 e 2 dollari per miglio.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.