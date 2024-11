Tesla smonta il report sull’alto tasso di incidenti mortali

Pubblicità

Il report che accusa le auto Tesla di un alto tasso di incidenti mortali, persino superiore agli altri marchi, è etichettato come clickbait, una storia costruita ad hoc per attirare lettori e attenzione mediatica, ed è basato su numeri imprecisi o calcoli errati.

La stroncatura completa arriva da Lars Moravy, vicepresidente ingegneria veicoli di Tesla tramite un post su X. Nel messaggio il dirigente dichiara che gli incidenti fatali sono tragici e che Tesla punta ad evitarli, mettendo la sicurezza al primo posto. In ogni caso dati o calcoli indicati nel report che ha fatto scalpore in USA sono errati.

Moravy ritiene che non sia stata conteggiata correttamente la percorrenza totale dei modelli in questione, quindi Model 3 e Model Y. Il dirigente prosegue precisando che il report e la società che lo ha pubblicato non sono enti ufficiali, mentre i dati reali pubblicati dalla National Highway Traffic Safety Administration NHTSA rilevano una storia completamente diversa.

Infatti secondo il Fatality Analysis Reporting System per le auto coinvolte in almeno un indicente fatale tra il 2018 e il 2022 il tasso medio complessivo in USA è di un incidente fatale ogni 2,8 miliardi di miglia, mentre per le auto Tesla NHTSA ha registrato un incidente mortale ogni 5,6 miliardi di miglia, quindi la metà della media USA.

Secondo Moravy l’errore e la conclusione errata del report di iSeeCars sono dovuti l fatto che nei calcoli non si è tenuto in considerazione la percorrenza totale di Model Y in USA pari a 7 miliardi di miglia, mentre Model 3 ne ha già percorsi 19 miliardi.

Fatal accidents are tragic – we aim to avoid them, safety 1st. This math is incorrect – crash test data is real; Teslas are among the safest cars. Maybe a bad denominator in the per mile calc, by end 2022, US MY miles driven >7B, M3 ~19B. iSeecars=clickbait – not safety regulator — Lars (@larsmoravy) November 22, 2024

Sempre secondo l’ente ufficiale NHTSA le Tesla sono tra le auto con meno probabilità di essere coinvolte in un incidente. Non solo: i modelli principali del marchio di Elon Musk hanno ottenuto punteggi di sicurezza alti o massimi, oltre che essere consigliati tra i più sicuri da anni dall’insurance Institute for Highway Safety.

Anche in Europa la valutazione sicurezza NCAP è di cinque stelle per per tutte le Tesla Model S 3 X Y. Nel report sicurezza Tesla per il terzo trimestre 2024 i dati rilevano oltre 7 milioni di miglia prima che si verifichi un incidente con Autopilot inserito. Senza Autopilot si verifica un incidente oltre un milione di miglia percorse.

