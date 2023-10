IPhone 15 Pro Max contro Galaxy Z Fold5 e Pixel Fold, quale è più fragile

La compagnia statunitense Allstate Protection offre assicurazioni sui dispositivi e ha diffuso un video con le annuali prove di caduta dei dispositivi, testando questa volta alcuni dei più costosi dispositivi attualmente offerti sul mercato, incluso iPhone 15 Pro Max.

Per i test di caduta sono stati messi alla prova iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold e Google Pixel Fold, in altre parole quelli che sono attualmente i dispositivi più costosi di Apple, Google e Samsung, tutti con design che prevede il vetro.

Per le prove, Allstate ha lasciato i telefoni in acqua per 30 minuti e poi li ha lanciati su un marciapiede da 1 metro e 80 di altezza, sfruttando un apparecchio per fare cadere i telefoni tutti dalla stessa altezza e dalla stessa angolazione.

Tutti i telefoni hanno mostrato buona resistenza all’acqua (sono risultati funzionanti dopo il test di profondità) ma il vetro dei vari dispositivi non ha avuto vita facile sul marciapiedi di cemento e nessuno degli smartphone esaminati ha resistito ai test di caduta.

Nelle prove per verificare la resistenza del vetro frontale, lo schermo di iPhone 15 Pro Max si è distrutto subito, e il telefono è risultato inutilizzabile per via di frammenti che si sono sollevati dal vetro. Identico il comportamento di Galaxy S23.

Z Fold5 e Google Pixel Fold hanno resistito meglio ai due test di caduta evidenziando danni al telaio, ammaccature e abrasioni, merito secondo Allstate dei bordi rialzati lungo la circonferenza dei display. I due dispositivi si sono distrutti come gli altri nelle prove con i display chiusi.

Nel test di caduta all’indietro, iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra hanno avuto la peggio subito. L’iPhone 15 Pro Max funzionava ma due fotocamere non funzionavano più per via di danni al vetro del sistema di fotocamere.

Come sempre, ricordiamo che questi test lasciano un po’ il tempo che trovano perché la rottura o meno di alcune componenti dipende da vari fattori (altezza della caduta, inclinazione del telefono, presenza di una custodia o meno, ecc.) e non sono necessariamente indicativi dell’effettiva resistenza di un telefono.

Apple vende AppleCare+, un prodotto assicurativo che include assistenza tecnica e copertura hardware aggiuntiva; questa dà diritto anche a due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a un costo addizionale di € 29 (per i danni al display o al vetro posteriore) o € 99 (per i danni accidentali di altro tipo). La copertura ha inizio dalla data di acquisto di AppleCare+.

