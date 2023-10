Apple Vision Pro supporta frequenze di aggiornamento fino a 100Hz

Apple Vision Pro supporta un refresh rate fino a 100Hz (il numero di volte nella quale l’immagine viene aggiornata al secondo). È quanto emerge scavando nel codice dell’ultima beta di visionOS, dalla quale è possibile ricavare la frequenza di aggiornamento delle immagini sullo schermo, espressa in Hz.

Il sito Macrumors spiega che Vision Pro vanta una frequenza di 90 Hz per la maggior parte del tempo ma in una sessione della WWDC (annuale conferenza sviluppatori) è stato confermato che può passare a 96Hz a supporto di video girati a 24 fps.

L’analisi del codice da parte di un utente che su X (Twitter) si chiama M1 Astra, conferma che il refresh rate arriva a 100Hz e che quest’ultima modalità è attivata per compensare il rilevamento del flickering a 50Hz causato da rapide variazioni dell’intensità della luce di illuminazioni artificiali.

Il visore è in grado di passare alle modalità 90Hz, 96Hz e 100Hz; la maggior parte del tempo funzionerà a 90Hz. Nella “Travel Mode” (modalità di viaggio), attiva quando il visore è sfruttato in movimento, es. su un volo, la massima frequenza di aggiornamento è 90 Hz.

Apple Vision Pro refresh rate revealed according to visionOS beta 4. There seems to be refresh rate modes, 100Hz, 96Hz, and 90Hz. "Adjusted to 100Hz to compensate for detected 50Hz flicker from artifical lighting." "Travel mode requires 90Hz at all times."

