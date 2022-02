TikTok vuole video più lunghi per ricavi maggiori

Già lo scorso anno TikTok ha sorpreso tutti introducendo i video di tre minuti, una mossa inaspettata per il colosso cinese dei social che è diventato tale proprio grazie ai filmati lampo copiati praticamente da tutti: mentre nel 2021 la ragione indicata per i video più lunghi era quella di concedere spazio ai creatori di contenuti, ora TikTok punta a video ancora più lunghi, fino a 5 minuti ma anche 10 minuti, per massimizzare entrate pubblicitarie e ricavi.

TikTok ha già effettuato beta test estesi per i video di 5 minuti, mentre quelli da 10 minuti sono stati sperimentati con piccoli gruppi di utenti. Il social si è spinto oltre, effettuando anche un sondaggio che ha coinvolto quasi la metà della sua base di utenti, segnalato a Wired, operazione non da poco visto che nel 2021 TikTok ha superato Facebook come app più scaricata in USA e ha raggiunto un miliardo di utenti mensili nel mondo.

Il risultato del sondaggio è interessante perché rivela che gli utenti trovano stressante guardare video più lunghi di un minuto, una conferma delle ragioni del successo di TikTok. Ciò nonostante i dirigenti del social ritengono che gli utenti si stiano sbagliando, una conclusione dettata dall’obiettivo di incrementare pubblicità e ricavi.

La pensano allo stesso modo anche analisti e addetti ai lavori: se i video di cinque minuti riusciranno a incrementare anche di pochi secondi il tempo medio di visione, si tratterà di una ottima notizia per gli inserzionisti tradizionali. In ogni caso TikTok si affretta a precisare che i video più lunghi saranno limitati a una sezione dedicata, in questo modo gli utenti che continuano a preferire i video brevi potranno continuare a usare il social come fatto finora.

Nel mese di agosto del 2021 TikTok ha acquisito Pico specializzata in visori per la realtà virtuale.