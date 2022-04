YouTube contro gli spammer, i creator sono stanchi dei commenti fuori controllo

Molti grandi creatori di YouTube hanno espresso frustrazione per un aumento dello spam nei commenti ai video, tanto che nelle ultime settimane Linus Tech Tips, Jacksepticeye e MKBHD hanno pubblicato un video in proposito. Il problema è stato particolarmente acuto per questi creatori di alto profilo, che spesso si ritrovano commenti di malintenzionati che tentano di truffare gli spettatori.

Lo spam dei commenti di YouTube può assumere molte forme. Tra questi, quello più pericoloso si verifica quando un utente si finge il creatore del contenuto stesso, invitando gli spettatori a contattarli in privato, promettendo loto ricompense o altre offerte, nel tentativo poi di truffarli. Altri commenti spam possono essere meno dannosi, ma comunque fastidiosi o potenzialmente dannosi.

YouTube ha molti strumenti per combattere i commenti spam e ne rimuove automaticamente un’enorme quantità. Utilizzando l’apprendimento automatico e la revisione umana, la società ha rimosso “oltre 950 milioni di commenti per aver violato le politiche su spam, fuorvianti e truffe” solo nel quarto trimestre 2021. Questo quanto dichiarato dal portavoce di YouTube Ivy Choi a The Verge. La stragrande maggioranza” di queste rimozioni è stata rilevata per la prima volta da sistemi di segnalazione automatizzati”, ha detto Choi.

Ma quei sistemi chiaramente non sono stati sufficienti e YouTube sembra saperlo. Brownlee ha pubblicato venerdì una nuova funzione di moderazione sperimentale che “aumenterà il rigore” dei commenti potenzialmente inappropriati che vengono automaticamente trattenuti per la revisione, prima di poter essere eventualmente visibili a tutti.

Sembra che YouTube stia comunque ponendo attenzione al problema:

Data la natura in evoluzione e le tattiche mutevoli dei contenuti spam, continueremo ad adattare i nostri sistemi per rimanere aggiornati

A tal proposito, i creatori possono anche prendere in mano lo spam dei commenti: sia Sebastian che Brownlee hanno menzionato lo strumento “YouTube Spammer Purge” realizzato dallo YouTuber ThioJoe, che consente di filtrare e cercare commenti spammer sul proprio canale e sui canali degli altri in molti modi diversi, così da facilitarne l’eliminazione.