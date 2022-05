Tim Cook da copertina su Time, è tra i 100 più influenti

Il CEO di Apple Tim Cook è stato incluso nella lista annuale di Time delle 100 persone più influenti del 2022. The Time 100 è una lista di persone che la prestigiosa pubblicazione ritiene siano state le più influenti al mondo negli ultimi 12 mesi. Per il 2022, Tim Cook è tornato ad essere presente. Non è la prima volta che Tim Cook viene inserito in elenchi di questo tipo.

Il profilo di Cook è stato scritto da Laurene Powell Jobs, vedova del co-fondatore Steve Jobs e fondatrice dell’organizzazione per il cambiamento sociale Emerson Collective.

“Apple è il lavoro della vita di Tim Cook, e in questo lavoro Tim mostra padronanza”, inizia Powell Jobs:

L’intensa pressione di impostare ed eseguire la progressione di Apple con profonda precisione e di assumersi la responsabilità degli effetti dell’azienda sulla società, è quasi inimmaginabile. Eppure Tim lo fa con compassione e disciplina, rivolgendosi alla natura per ricostituire il suo spirito

Nel profilo dedicatogli nella lista Time Top 100 si dice che Cook si sia “ritagliato un posto non solo come uno dei CEO più ammirati al mondo, ma come esempio di leadership morale, innovazione tecnologica, gestione ambientale e umanitarismo”. Powell Jobs termina parafrasando Theodore Roosevelt:

Tim si sforza valorosamente, osa molto e si spende in una grande causa

Cook, ricorda AppleInsider, è anche una delle persone che appare su una delle cinque varianti della copertina della rivista. Altre star di copertina includono l’attrice e show girl Zendaya, la musicista Mary J. Blige, l’attore Simu Liu e il primo ministro delle Barbados Mia Mottley.

